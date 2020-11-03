Президент подписал законодательные поправки по вопросам культуры

Нур-Султан. 2 ноября. Kazakhstan Today - Глава государства подписал закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры", передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщает пресс-служба Акорды

Этот закон способствует совершенствованию библиотечного и издательского дела, формированию отечественной электронной библиотеки и расширению её фондов. Также закон позволяет регулировать работу организаций культуры, концертную деятельность, включая поддержку творческим союзам.

закон будет способствовать сохранению культурных ценностей и национального культурного достояния Казахстана.

В законопроекте указан запрет на любой контент, содержащий насилие, пропаганду межнациональной, религиозной и расовой вражды, а также культа жестокости.

Всё это касается организаторов массовых мероприятий и артистов. При принятии закона, организаторы концертов и других культурно-массовых мероприятий будут обязаны заранее предупреждать публику об использовании фонограмм во время выступлений артистов эстрады. Это даст возможность зрителю право выбора платить за концерт под фонограмму или отказаться от него, это отразится и на стоимости билета.

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