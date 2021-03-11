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Акимат Алматы готов исключить детские музыкальные школы из списка приватизируемых объектов

10.03.2021 14473
Акимат Алматы готов исключить детские музыкальные школы из списка приватизируемых объектов
Алматы. 10 марта. Kazakhstan Today - В связи с тем, что передача в конкурентную среду детских музыкальных школ (Детская музыкальная школа №1 (хоровая), Детская музыкальная школа №3 имени Прокофьева и Детская музыкальная школа №11) вызвала социальную напряженность среди общественности, акиматом Алматы было проведено обсуждение совместно с Министерством образования и науки и Министерством культуры и спорта РК, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает пресс-служба, акиматом города также направлено письмо на имя премьер-министра РК об исключении детских музыкальных школ из списка приватизируемых объектов. 
 
В настоящее время в городе функционирует 17 государственных организаций дополнительного образования, среди которых Дворец школьников, 7 районных Домов школьников, Школа искусств, 8 музыкальных школ с охватом более 23 тысяч детей. 
 
Напомним, 4 марта стало известно, что аким Алматы Бакытжан Сагинтаев принял решение выставить на продажу несколько организаций коммунальной собственности. Среди них три музыкальные школы. Министр культуры и спорта Актоты Раимкулова вступилась за музыкальную школу. 
 
7 марта родительская общественность направила письмо на имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с просьбой не допустить приватизации музыкальных учреждений. 
 
10 марта депутаты выступили с требованием запретить приватизацию музыкальных школ. 
 
Известный политолог Досым Сатпаев также прокомментировал продажу акиматом Алматы коммунальной собственности, в числе которой музыкальные школы, в частые руки.
 

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