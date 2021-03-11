Без налетов вражеской авиации уничтожается то, что создавалось десятилетиями - Сатпаев

Алматы. 10 марта. Kazakhstan Today - Известный политолог Досым Сатпаев прокомментировал продажу акиматом Алматы коммунальной собственности, в числе которой музыкальные школ, в частые руки, передает Kazakhstan Today.

Ранее стало известно, что в Алматы выставляют на торги стратегические городские объекты. И в списке разных ТОО, которые государство хочет продать, оказались сразу три алматинские школы, имеющих статус Государственных коммунальных казенных предприятий (ГККП).

Обычно у нас приватизируют государственную собственность по двум причинам. Либо жирные куски приглянулись кому-либо во власти или лицам, аффилированных с ними. Либо пытаются избавиться от лишнего балласта под громкими лозунгами оптимизации структуры государственной собственности. В случае с этими школами явно виден второй вариант", - пишет политолог на своей странице в Facebook .

При этом он задается вопросами: сколько государство хочет заработать, сбросив со своего баланса детские музыкальные и прочие школы по всей стране, выставив их на торги? Какой экономический эффект будет от того, что государство вдруг решило сэкономить за счет их содержания?

Неужели та сумма, которая ежегодно уходила на финансирование деятельности этих школ, такая же громадная, как те 565 миллиардов тенге, которые были потрачены из государственного бюджета за 5 лет подготовки проведения апофеоза наших понтов под названием EXPO-2017? Или, может, бюджетное содержание этих школ вылетает в такую же копеечку, как 156 миллиардов тенге государственных денег уже потраченных на строительство известного своими коррупционными скандалами LRT в столице?", - удивляется Досым Сатпаев.

При этом он напоминает, что даже во время Второй мировой войны в Казахстане открывали научные центры, театры, киностудии. Например, с 1941 по 1945 годы в республике было открыто 12 научно-исследовательских институтов, а 7 ноября 1941 года состоялось официальное открытие нового здания Театра оперы и балета в Алматы.

Но зато сейчас у нас без всяких налетов вражеской авиации уничтожается то, что создавалось десятилетиями. Cам факт того, что наши чиновники видят в детском образовании только балласт, а его доступность для семей с любым достатком как угрозу экономическим интересам страны, лично я рассматриваю как преступление, так как выставление на торги любых детских образовательных учреждений, что может привести к их ликвидации в случае отсутствия покупателя или к резкому росту цен на обучение после продажи является прямым нарушением закона "О национальной безопасности РК", - считает политолог.

По словам Досыма Сатпаева, выставление на торги трех детских музыкальных школ это одновременный удар сразу по двум сферам: образованию и культуре, это очередной удар по всей казахстанской системе образования, чей давний кризис создает еще одну угрозу национальной безопасности страны, которая связана с появлением "потерянного поколения", с ростом невежества и с еще более глубоким падением культурного уровня населения страны.

Но если власть по наивности считает, что невежественной массой легче управлять и манипулировать, то это лишь опасная иллюзия. Трудно долго держать такого дракона за хвост. Рано или поздно, он откусит и не только руку. Власти лучше одуматься сейчас", - пишет политолог.

4 марта стало известно, что аким Алматы Бакытжан Сагинтаев принял решение выставить на продажу несколько организаций коммунальной собственности. Среди них три музыкальные школы. Министр культуры и спорта Актоты Раимкулова вступилась за музыкальную школу.

7 марта родительская общественность направила письмо на имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с просьбой не допустить приватизации музыкальных учреждений.

10 марта депутаты выступили с требованием запретить приватизацию музыкальных школ.

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