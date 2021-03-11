Депутаты требуют запретить приватизацию музыкальных школ

Нур-Султан. 10 марта. Kazakhstan Today - Депутат мажилиса Ерлан Смайлов обратился к главе правительства и министру образования и науки с запросом по поводу приватизации музыкальных школ в Алматы, передает Kazakhstan Today.

В то время, когда главой государства ставятся задачи устранения неравенства, развития школьного образования и его качества, правительство и акимат Алматы планируют провести приватизацию и передачу детских государственных музыкальных школ - Государственное коммунальное казенное предприятие "Детская музыкальная школа №1 (хоровая)", ГККП "Детская музыкальная школа №3 имени С. Прокофьева", ГКП "Детская музыкальная школа №11" управления образования города Алматы. Этого делать категорически нельзя! С данным решением не согласны сотни родителей и педагогов. Совершенно справедливо они предполагают, что передача музыкальных школ в частные руки приведет к росту платы за обучение и сделает музыкальное образование недоступным детям из сотен алматинских семей. На сегодня оплата доступна родителям и составляет 7-8 тыс. тенге за месяц. Дети из многодетных и неполных семей учатся с 50%-ной скидкой на оплату. Дети-сироты и дети из социально уязвимых слоев населения на бесплатной основе. Для примера, частные уроки игры на фортепиано стоят от 32 тысяч тенге и выше за 8 занятий, столько же стоят занятия по вокалу. Суммарно это минимум 64 тысячи тенге за одного ребенка в месяц. Рискуют остаться без работы десятки опытных и квалифицированных педагогов", - сказал депутат.

Он напомнил, что в Алматы уже был неудачный опыт приватизации ДМШ №2 имени Глиэра в 2017 году, где владельцы подняли оплату за обучение, количество учеников сократилось до минимума, школа находится на грани закрытия.

Государство должно принять решение - хватит экспериментировать с образованием и детьми! Сегодня система образования, начиная с садиков и школ, стала механизмом элитизации, роста и закрепления неравенства! Необходимо вернуть образованию функцию общественного института и фундамента, обеспечивающего равные возможности гражданам страны. Чиновники и дельцы от образования должны понять: государственное детское образование не должно продаваться как на базаре! Государственные музыкальные школы должны быть доступными для всех маленьких казахстанцев! Именно наши музыкальные таланты продвигают образ Казахстана во всем мире", - заявил Смайлов.

Депутаты Народной партии Казахстана требуют исключить из списка приватизации ГККП "Детская музыкальная школа №1 (хоровая)", ГККП "Детская музыкальная школа №3 имени С. Прокофьева", ГККП "Детская музыкальная школа №11" управления образования города Алматы. Также депутаты требуют внести изменения в постановление правительства РК от 29 декабря 2020 года №908 "О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы" и постановление акимата Алматы. Также предлагается запретить приватизацию музыкальных и других специализированных государственных школ и учреждений образования в Республике Казахстан.

Кроме того, Министерству образования и науки предложено разработать комплексный план развития государственных специализированных в том числе музыкальных школ в Республике Казахстан до 2025 года.

Приоритетами должны стать доступность и качество обучения. Считаем, что именно такие решения отвечают второй задаче "Национального плана развития Республики Казахстан до 2025 года" - формирование сервисной и "человекоцентричной" модели государственного управления, в которой главными ценностями являются граждане и их благополучие", - резюмировал депутат.

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