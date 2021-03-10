В Алматы выставляют на торги стратегические городские объекты

Алматы. 9 марта. Kazakhstan Today - Муниципальный автопарк "Алматыэлектротранс", коммунальное предприятие по уборке мусора и снега "Алматы тазалык", коммунальное предприятие, отвечающее, в том числе, за освещение в городе, "Алматы кала жарык", а также коммунальное предприятие Алматинские тепловые сети, отвечающее за теплоснабжение города, выставляют на продажу. Об этом сказано в постановлении акима города Бакытжана Сагинтаева, передает Kazakhstan Today.

ТОО "Алматыэлектротранс" выставят на продажу в декабре 2023 года. ТОО "Алматинские тепловые сети" продадут в 2024 году. ГКП на ПХВ "Алматы тазалык" планируют продать в 2025 году. ГКП на ПХВ "Алматы Кала Жарык" собираются продать в 2025 году. ТОО "Спортивно-культурный комплекс" выставляют на продажу уже в 2021 году", - говорится в тексте постановления.

Во вторую волну приватизации попали ТОО "Туристский информационный центр города Алматы" (продажа в 2022 году), ТОО "Учебно-клинический центр" (в 2021 году), Детская музыкальная школа №3 имени Прокофьева (в 2021 году), Детская музыкальная школа №11 (2021 году), Детская музыкальная школа №1 (в 2021 году), ТОО "Алматы тургын уй" (в 2022 году), КГП на ПХВ "Центр мониторинга и анализа УОР Алматы" (в 2022 году).

В соцсетях решение акимата не поддержали.

Зачем тогда вообще акимат нужен будет? Все же будет частное. Пусть закрывается", - пишут комментаторы.

Государство избавляется от груза социальных забот о населении, о развитии детей. Музыкальные школы и спортивные комплексы станут чьей-то частной лавочкой, тогда как все это было сооружено нашими предшественниками для своих потомков. В советские времена кружки и секции были неотъемлемой частью жизни всех детей. Теперь это привилегия детей платежеспособных родителей. Капитализм поделил детей на обездоленных и привилегированных уже с рождения", - пишут граждане.

Это стратегические городские объекты, жизненно необходимые. Продадут их в непонятные руки, которые забьют на все", - недоумевают алматинцы.

4 марта стало известно, что аким Алматы Бакытжан Сагинтаев принял решение выставить на продажу несколько организаций коммунальной собственности. Среди них три музыкальные школы. Министр культуры и спорта Актоты Раимкулова вступилась за музыкальную школу.

7 марта родительская общественность направила письмо на имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с просьбой не допустить приватизации музыкальных учреждений.

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