100 IT-классов откроют до конца года в Карагандинской области

Предполагается, что в новых классах осваивать IT-технологии смогут около двух тысяч учеников. Занятия для них будут бесплатными, сообщила пресс-служба акима региона.
В минувшем году в Карагандинской области уже открыли 76 таких кабинетов.
Оборудовать современными компьютерами планируют все школы области, как в городах, так и в селах. Это произойдет в рамках реализации новых инициативных проектов партии "Нур Отан" "Бесплатные IT - классы для детей". Закупать технику будут за счет местного бюджета и спонсорских средств.
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