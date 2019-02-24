100 IT-классов откроют до конца года в Карагандинской области

Караганда. 21 февраля. Kazakhstan Today - 100 кабинетов в школах и колледжах Карагандинской области оборудуют современными компьютерами. Благодаря этому студенты и школьники смогут углубленно изучать программирование, 3D-моделирование и создание web-страниц, передает Kazakhstan Today.

Предполагается, что в новых классах осваивать IT-технологии смогут около двух тысяч учеников. Занятия для них будут бесплатными, сообщила пресс-служба акима региона.

В минувшем году в Карагандинской области уже открыли 76 таких кабинетов.

Оборудовать современными компьютерами планируют все школы области, как в городах, так и в селах. Это произойдет в рамках реализации новых инициативных проектов партии "Нур Отан" "Бесплатные IT - классы для детей". Закупать технику будут за счет местного бюджета и спонсорских средств.

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