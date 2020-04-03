Алматы. 2 апреля. Kazakhstan Today - 1100 ломбардов проверят в Казахстане с марта по июнь 2020 года, сообщил заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов, передает Kazakhstan Today.

Он проинформировал, что проверка микрофинансовых организаций, ломбардов и компаний онлайн-кредиторов проводится финрегулятором в реализацию поручений президента РК, данных 26 февраля 2020 года на предмет соответствия требованиям законодательства, выявления признаков финансовой пирамиды и незаконной банковской деятельности, а также поручения от 23 марта 2020 года о проведении масштабной проверки деятельности небанковских организаций, предоставляющих потребительские кредиты населению.

Проверки будут проходить с марта по июнь текущего года в 17 городах, основная доля проверяемых ломбардов будет приходиться на города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, где сконцентировано наибольшее количество микрофинансовых организаций, отметил Абдрахманов на брифинге в Региональной службе коммуникаций в Алматы.

Проверкой будут охвачены 1100 ломбардов (что составляет более 50% от общего количества по республике), в том числе в апреле - 424, в мае - 323, в июне - 353. Также будут проверены порядка 50 субъектов онлайн-кредитования и около 200 субъектов микрофинансовых организаций.

В первую очередь проверяющие группы будут проводить проверку на предмет исполнения поручения президента РК о приостановлении выплат сумм основного долга и вознаграждения по займам населения, малого и среднего бизнеса, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения.

Проверке подвергнутся также данные о соблюдении законодательства в части противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, организации финансовой пирамиды, требований к коэффициенту долговой нагрузки, размеру годовой эффективной ставки вознаграждения и значению предельного вознаграждения по микрозаймам, правильности начисления вознаграждения, штрафов и пени, порядку очередности погашения задолженности по микрокредиту.

По словам представителя агентства, в случае выявления нарушений требований законодательства, признаков финансовой пирамиды и незаконной банковской деятельности к организациям будут применены меры привлечения к ответственности за незаконную деятельность - вплоть до прекращения деятельности.

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