В текущем году в 11 селах Акмолинской области построят водопроводные сети

Подводя итоги года, руководитель региона подчеркнул важность вопроса обеспечения населенных пунктов качественной питьевой водой, решение которого напрямую влияет на улучшение качества жизни населения, сообщает управление внутренней политики области.
В прошлом году водоснабжение улучшено в 11 селах 8 регионов области с населением 18 тыс. человек. Испытывавшие долгое время потребность в питьевой воде жители села Каражар Целиноградского района сегодня пользуются качественной питьевой водой.
"В текущем году еще в 11 селах будут построены водопроводные сети. В целом по области охват сельского населения централизованным водоснабжением достигнет 87%", - проинформировал Ермек Маржикпаев.
В области в рамках поручения президента страны для обеспечения каждого села и города качественной питьевой водой разработана Дорожная карта по развитию систем водоснабжения до 2023 года.
В ракурсе внимания и малые села с населением менее 200 человек, где планируется установка очистных блок-модулей.
На сегодня обеспеченность централизованной питьевой водой в области достигла 60,7%.
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