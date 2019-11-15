В Алматы подано 1244 заявления на арендное жилье для работающей молодежи

Алматы. 14 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы на сегодняшний день подано 1244 заявления на арендное жилье для работающей молодежи, сообщил заместитель руководителя управления жилищной политики города Алматы Айбек Сайдельдаев на брифинге, передает Kazakhstan Today.

По словам заместителя руководителя управления жилищной политики города Алматы Айбека Сайдельдаева, был осуществлен прием заявок с 30 октября по 12 ноября на первый пул в количестве 249 квартир, расположенных в микрорайоне Коккайнар Алатауского района города. Для приема заявлений и документов от работающей молодежи по данной программе был разработан специальный сайт almaty-jastary.kz. На сегодняшний день на данный сайт было подано 1244 заявления.

"Более 1200 человек подали заявки для участия в данной программе. В течение 10 дней управление будет прорабатывать данные списки. По истечении 10 дней на сайте www.almaty-jastary.kz будет вывешен полный список претендентов с подсчетными баллами. И надеемся к концу этого месяца распределить первый пул 249 квартир", - сказал он.

По информации Айбека Сайдельдаева, на данный момент ведется работа по выгрузке документов на полноту и соответствие всех данных, согласно утвержденным правилам предоставления арендного жилища, также производится подсчет баллов и формируется список претендентов на получение арендного жилища.

Подсчет баллов осуществляется по балльной системе: заявителю, освоившему профессию согласно перечню 100 наиболее востребованных рынком специальностей, утвержденному уполномоченным органом по вопросам занятости населения в соответствии с Госпрограммой развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы "Енбек", утвержденной постановлением правительства РК от 13.11.2018 №746 - 10 баллов; при наличии семьи - 5 баллов, за каждый год в зарегистрированном браке - 2 балла; при наличии одного ребенка - 1 балл, за каждого последующего ребенка - 2 балла; при осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности не менее 1 года - 5 баллов, за каждый год - 1 балл; при наличии личных достижений заявителя в различных сферах деятельности - 2 балла; за трудовую деятельность в бюджетных организациях (госучреждениях и госпредприятиях) - 5 баллов, за каждый год стажа - 1 балл; за каждый год накоплений на депозитах в банках второго уровня - 2 балла.

При равенстве баллов преимущество имеют претенденты, подавшие заявления ранее по дате подачи заявления.

После вычета баллов будет опубликован общий список участников программы на сайте, далее будут оформлены договоры найма жилищ с набравшими высокие баллы среди всех претендентов, подавших заявление на арендное жилье.

В ходе брифинга Айбек Сайдельдаев отметил, что до конца текущего года ожидается распределение более тысячи квартир, прием заявлений по данной программе будет приниматься далее.

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