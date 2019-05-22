12 беспризорников обнаружили в Алматы за два дня

Алматы. 21 мая. Kazakhstan Today - За два дня в Алматы в ходе отработки "Подросток" найдены 12 беспризорных детей, передает Kazakhstan Today.

За два дня проведения мероприятия за различные правонарушения в органы внутренних дел доставлено 164 несовершеннолетних, в том числе за совершение административных правонарушений - 151, за безнадзорность и беспризорность - 16, из них в Центр адаптации несовершеннолетних помещено 12 безнадзорных детей. Выявлено и поставлено на учет органов внутренних дел 13 подростков и 22 неблагополучные семьи. За нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях и вне жилища в ночное время без сопровождения законных представителей к административной ответственности привлечены 147 родителей", - сообщила начальник отдела ювенальной полиции управления местной полицейской службы департамента полиции Алматы полковник полиции Лейла Алипбаева.

Материалы административных дел в отношении пяти должностных лиц развлекательных заведений направлены в Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних для привлечения их к административной ответственности, предусмотренной статьей 132 КоАП РК (Допущение нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время).

Кроме того, выявлены шесть фактов реализации алкогольных напитков и табачных изделий несовершеннолетним в торговых точках города. В ходе мероприятия проведены рейды по рынкам, развлекательным заведениям, вокзалам, общественным местам и улицам города, с целью выявления безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, а также фактов эксплуатации детского труда. В интересах защиты прав детей, материалы в отношении 10 родителей направлены на рассмотрение Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акиматах районов, которые будут направлены в Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних для привлечения их к административной ответственности, предусмотренной статьей 127 Кодекса РК об административных правонарушениях за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию детей", - добавила полковник Алипбаева.

По данным пресс-службы департамента полиции Алматы, отработка "Подросток" проведена с участием полицейских и представителей заинтересованных ведомств.

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