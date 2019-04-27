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В Алматы 8-летняя девочка из неблагополучной семьи рассказала полицейским о своем желании "жить в другом месте"

26.04.2019, 14:21 6697
В Алматы 8-летняя девочка из неблагополучной семьи рассказала полицейским о своем желании "жить в другом месте"
Алматы. 26 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы выявили и поставили на учет очередную неблагополучную семью с двумя детьми, передает Kazakhstan Today.
 
Инспекторы ювенальной полиции Алатауского района выявили эту семью в микрорайоне Курылысшы. Двое малолетних детей живут в непригодных для жизни условиях: бутылки из-под алкоголя они видят чаще, чем новые игрушки, а вместо прогулок на свежем воздухе дышат табачным дымом, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы. 
 

Мать, 32-летняя Р., нигде не работает, злоупотребляет алкоголем и, по сути, ничего не предпринимает для создания каких-либо удобств для детей. Ее гражданский супруг также не работает и тоже употребляет спиртные напитки. Кроме того, с ними проживает брат сожителя, который болеет и находится на постоянном постельном режиме. Старший ребенок - 8-летняя девочка - ходит в школу, но учить уроки ей тяжело и негде, так как семья живет в одной комнате. Также на руках горе-матери 8-месячный малыш", - рассказала начальник отдела ювенальной полиции управления местной полицейской службы ДП Алматы полковник полиции Лейла Алипбаева.

 
Сотрудники ювенальной полиции отметили, что девочка сама не хочет проживать в таких условиях и говорит, что "лучше в другом месте жить".
 

В частном доме свет горит только в одной комнате, где, собственно, все и живут. Там же принимают пищу, спят, курят и распивают спиртные напитки. Со слов ребенка, когда родители в пьяном угаре ругают ее, то выставляют за дверь, где темно и холодно. Сама девочка очень способная и уже разговаривает как взрослая. Она будто ждала нас, чтобы пожаловаться на свое положение дел. Этой же ночью второклассница была определена в Центр адаптации несовершеннолетних мегаполиса, откуда ее забрал к себе родной отец. Мужчина, узнав о положении дочери, сразу же приехал за ней из другого города", - добавила полковник Алипбаева.

 
По ее словам, данная семья поставлена на профилактический учет как неблагополучная и за ней в дальнейшем будет осуществляться особый контроль, ей будет уделяться пристальное внимание. 
 

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