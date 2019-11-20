13 меморандумов на сумму $860 млн было подписано в Талдыкоргане

Талдыкорган. 19 ноября. Kazakhstan Today - В Алматинской области активно ведутся работы по улучшению благосостояния инвестиционного климата, передает корреспондент агентства.

В целом инвестиционный портфель региона содержит 421 проект общей стоимостью свыше 4,9 трлн тенге, с созданием 40 тыс. рабочих мест. Об этом стало известно во время выступления акима Алматинской области на площадке Службы центральных коммуникаций.

Из 19 проектов транснациональных компаний, реализуемых в республике, девять находятся в Жетысу.

Так, в прошлом году было запущено два завода WILO и "Маревен Фуд". В сентябре текущего года введен завод по производству смазочных материалов российской компании "Лукойл" мощностью 100 тыс. тонн (36 млрд тенге, 225 рабочих мест).

До конца года вводится комбикормовый завод мощностью 60 тыс. тонн в год компании "Феникс" из Объединенных Арабских Эмиратов (5,2 млрд тенге, 102 рабочих места).

На брифинге в прошлом году я говорил об этих проектах, как видите, все они введены в эксплуатацию. За счет них привлечено 59 млрд тенге инвестиций с созданием 900 рабочих мест и до 80% их продукции экспортируется под брендом "Сделано в Казахстане", - сказал Амандык Баталов.

Об увеличении инвестиционной привлекательности говорит и то, что в 2019 году в Талдыкоргане на международном инвестиционном форуме "Jetisy Invest-2019 было подписано 13 меморандумов на сумму $860 млн. На форум приехали представители из девяти стран мира, включая дипломатов, представителей транснациональных компаний, известных бизнесменов.

Свою продукцию представили ТОО "Гласман", "Лепсинск oнімдері", "Лукойл Лубрикантс", "МаревенФуд Тянь-Шань", "JLC сут", ИП "Кадам KZ", Arbawine, Аксуский и Коксуский сахарные заводы, всего порядка 40 компаний. На выставке был презентован и туристический потенциал области. Каждый желающий мог продегустировать представленную продукцию, обменяться контактами для дальнейшего сотрудничества.

Кроме этого, аким сообщил, что в декабре с участием сингапурской компании запускается цементный завод "АлаЦем" мощностью 1,2 млн тонн в год.

Это первый в области цементный завод, который покроет потребность региона и будет экспортировать свою продукцию в страны Центральной Азии, Китай и Монголию.

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