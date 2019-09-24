14 молодых предпринимателей Акмолинской области выиграли госгранты на развитие бизнеса

Кокшетау. 23 сентября. Kazakhstan Today - 14 молодых предпринимателей Акмолинской области получат государственные гранты на развитие бизнеса, передает Kazakhstan Today.

Напомним, конкурс бизнес-проектов молодых предпринимателей объявило и провело управление предпринимательства и промышленности Акмолинской области. На конкурс поступила 41 заявка.

Конкурсная комиссия, рассмотрев в период с 12 по 13 сентября текущего года проекты 41 предпринимателя области, решила одобрить предоставление государственных грантов для реализации 14 бизнес-проектов, имеющих высокие баллы оценки по критериям новизны бизнес-идеи, конкурентоспособности бизнес-проекта, готовности бизнес-проекта к внедрению, предусматривающих создание новых рабочих мест и так далее", - указали в ведомстве.

В число проектов-победителей вошли производство активного акустического оборудования, лаборатория по производству посевного мицелия, производство и реализация блоков передачи сети Интернет посредством электросети 220В, мастерская по изготовлению сувенирной продукции и детских игрушек из дерева, блинная, детский развлекательный центр под открытым небом и другие.

Отметим, что государственные гранты для реализации новых бизнес-идей предусмотрены по Государственной программе поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса - 2020". В рамках этой программы на предоставление госгрантов молодым предпринимателям Акмолинской области в 2019 году выделено 39 млн тенге.

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