Токаев подписал указ о праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая

Нур-Султан. 30 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения великого казахского поэта, просветителя Абая Кунанбайулы, передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Празднование юбилейной даты запланировано на 2020 год.

В соответствии с документом, правительству Республики Казахстан поручено до 1 июля 2019 года создать государственную комиссию по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Абая Кунанбайулы и до 1 октября 2019 года утвердить Общереспубликанский план по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Абая Кунанбайулы. Также поручено: принять необходимые меры по комплексной модернизации Государственного историко-культурного и литературно-мемориального музея-заповедника Абая "Жидебай-Борілі"; провести в 2020 году в городе Нур-Султане международную научно-практическую конференцию, посвященную 175-летнему юбилею Абая Кунанбайулы; принять необходимые меры по осуществлению качественного перевода, изданию и международному продвижению трудов Абая Кунанбайулы на основных иностранных языках, имеющих широкое распространение; проработать вопрос по организации празднования 175-летнего юбилея Абая Кунанбайулы под эгидой Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

Контроль за исполнением указа возложен на администрацию президента Республики Казахстан. Указ вводится в действие со дня его подписания.

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