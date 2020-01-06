Многодетным семьям выплатят в январе пособие на 17,7 млрд тенге

Нур-Султан. 5 января. Kazakhstan Today - На выплату государственного пособия семьям, имеющим четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, в январе 2020 года предусмотрено 17,7 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК, для равномерного распределения финансирования пенсий и пособий в банках второго уровня перечисление денежных средств будет осуществляться поэтапно.

В частности, 5 января МТСЗН перечислило в Государственную корпорацию "Правительство для граждан" 12,5 млрд тенге. В период с 5 по 8 января Госкорпорация перечислит деньги на счета получателей.

Оставшиеся 5,2 млрд будут направлены в "Правительство для граждан" в ближайшие дни, уточнили в пресс-службе.

Всего в 2020 году на выплату государственного пособия многодетным семьям предусмотрено 177,6 млрд тенге. Данное пособие будут получать 346,8 тыс. семей.

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