182 тыс. упаковок различных лекарственных средств на 727 млн тенге изъято у перекупщиков

Нур-Султан. 7 июля. Kazakhstan Today - 182 тыс. упаковок различных лекарственных средств стоимостью свыше 727 млн тенге изъято у перекупщиков, сообщил на брифинге СЦК руководитель управления Службы экономических расследовании КФМ МФ РК Еркебулан Асанбаев, передает Kazakhstan Today.

5 и 6 июля нами выявлено 18 правонарушений в городах Нур-Султане, Шымкенте, в Мангистауской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Туркестанской областях. В общем изъято 182 тыс. упаковок различных лекарств средств ориентировочной стоимостью свыше 727 млн тенге", - сообщил Асанбаев.

По данным фактам зарегистрировано 4 уголовных дела по статье 214 УК (Незаконное предпринимательство) и статье 189 УК (Присвоение или растрата вверенного или чужого имущества). 3 материала направлены в уполномоченные органы для привлечения к административной ответственности и еще по 11 материалам будет принято соответствующее решение.

По его информации, проверки и рейдовые мероприятия проводятся по всем регионам РК.

Департаментом экономических расследований по городу Шымкенту возбуждено уголовное дело по статье 189 УК по факту хищения из ГКП "Поликлиника №12" города Шымкента лекарственных препаратов, в общем объеме 10 коробок, общей стоимостью порядка 170 тыс. тенге. Данные медпрепараты были ограничены в обращении и выданы в рамках ГОБМП. Далее в ходе следствия мы будем разбираться, каким образом эти препараты оказались на открытом рынке", - сообщил руководитель управления.

Кроме того, по его словам, у жителя Алматинской области изъят медпрепарат на 7,2 млн тенге.

В Алматинской области также был задержан гражданин, у которого в ходе контрольного закупа изъят лекарственный препарат "Азитромицин" в количестве 2420 упаковок на общую сумму 7,2 млн тенге", - сказал он.

Хотел бы остановиться на одном примере, когда департаментом по экономическим расследованиям по Западно-Казахстанской области совместно с пограничной службой на пограничном пункте пропуска Таскала при досмотре автомобиля Volvo, следовавшего из Алматы в Белгород, Российскую Федерацию, обнаружены таблетки "Физиотенз" производства Алматинской фармацевтической фабрики в количестве 171 290 упаковок и стоимостью 1,7 млн долларов - без разрешительных документов на вывоз из Казахстана", - сообщил Асанбаев.

Все изъятые медпрепараты планируется передать в органы здравоохранения.

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