В Казахстане с 1 апреля начался переход на применение контрольно-кассовых машин с передачей данных в режиме онлайн

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Нур-Султан. 2 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане, начиная с 1 апреля текущего года, поэтапно будет осуществлен полный переход на применение контрольно-кассовых машин с передачей данных в режиме онлайн, передает Kazakhstan Today.

С 23 декабря 2018 года вступил в силу приказ министра финансов Республики Казахстан от 27 ноября 2018 года "О внесении изменения и дополнений в приказ министра финансов Республики Казахстан от 16 февраля 2018 года "Об утверждении видов деятельности, при осуществлении которых на территории Республики Казахстан налогоплательщики применяют контрольно-кассовые машины с функцией фиксации и (или) передачи данных при денежных расчетах", сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Минфина РК.

Приказ предусматривает поквартальное (в течение 2019 года) расширение видов деятельности, при осуществлении которых налогоплательщики применяют онлайн-контрольно-кассовые машины (онлайн-ККМ).

В течение 2019 года на ежеквартальной основе на применение онлайн-ККМ будут переведено 633 вида деятельности: с 1 апреля 2019 года 323 вида деятельности (виды деятельности можно посмотреть по ссылке http://kgd.gov.kz/sites/default/files/1_aprelya_2019g_1.docxhttp://kgd.gov.kz/sites/default/files/1_aprelya_2019g_1.docx); с 1 июля 2019 года 86 видов деятельности (виды деятельности можно посмотреть по ссылке http://kgd.gov.kz/sites/default/files/1_iyulya_2019g_0.docx); с 1 октября 2019 года 224 вида деятельности (виды деятельности можно посмотреть по ссылке http://kgd.gov.kz/sites/default/files/1_oktyabrya_2019g_0.docx).

Таким образом, Комитетом госдоходов в течение 2019 года будет осуществлен полный переход на применение онлайн-ККМ.

Необходимо учесть, что требования по применению онлайн-ККМ не распространяются на налогоплательщиков, осуществляющих свою деятельность на территориях, где отсутствуют сети телекоммуникаций общего пользования. При этом отмечаем, что вышеуказанный Приказ определяет лишь виды деятельности, при осуществлении которых налогоплательщики будут обязаны применять онлайн-ККМ", - отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что порядок применения ККМ регламентируется статьей 166 Налогового кодекса. В соответствии с пунктом 1 статьи 166 Налогового кодекса на территории Республики Казахстан денежные расчеты производятся с обязательным применением контрольно-кассовых машин.

При этом требование по применению ККМ не распространяется на денежные расчеты: 1) физических лиц; 2) адвокатов и медиаторов; 3) индивидуальных предпринимателей (кроме реализующих подакцизные товары), осуществляющих деятельность: по патенту до 1 января 2020 года; через нестационарные торговые объекты на территории открытых торговых рынков до 1 января 2019 года; в рамках специального налогового режима на основе уплаты единого земельного налога до 1 января 2020 года; 4) в части оказания услуг населению по перевозкам в общественном городском транспорте с выдачей билетов; 5) Национального банка Республики Казахстан; 6) банков второго уровня.

Информация об административно-территориальных единицах Республики Казахстан, на территории которых отсутствуют сети телекоммуникаций общего пользования, размещена на официальном сайте Комитета государственных доходов МФ РК по ссылке http://kgd.gov.kz/ru/content/primenenie-kontrolno-kassovyh-mashin-1.

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