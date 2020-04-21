Казахстан приостановил до 1 ноября действие безвизового режима для иммигрантов

Нур-Султан. 20 апреля. Kazakhstan Today - Принято постановление правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2020 года №220 "О некоторых вопросах въезда (выезда) в Республике Казахстан и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан", передает Kazakhstan Today.

Правительство Казахстана постановило приостановить до 1 ноября 2020 года действие пункта 17 Правил въезда в Республику Казахстан и пребывания в ней иммигрантов, а также их выезда из Республики Казахстан, утвержденных постановлением правительства Республики Казахстан от 21 января 2012 года № 148.

Ранее, согласно пункту 17, граждане Австралии, США, Австрии, Бахрейна, Бельгии, Болгарии, ОАЭ, Ватикана, Вьетнама, Германии, Греции, Дании, Новой Зеландии, Японии, Израиля, Ирландии, Исландии, Испания, Индонезии, Италии, Канады, Катара, Кипра, Колумбии, Республики Корея, Кувейта, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Венгрии, Малайзии, Мальты, Мексики, Монако, Нидерландов, Норвегии, Омана, Польши, Португалии, Румынии, Саудовской Аравии, Сингапура, Словакии, Словении, Таиланда, Турции, Великобритании и Северной Ирландии, Филиппин, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Чили, Швейцарии, Швеции и Эстонии въезжали в Республику Казахстан и выезжали из Республики Казахстан без виз, если период их пребывания в Республике Казахстан не превышал тридцати календарных дней с момента пересечения государственной границы Республики Казахстан.

Кроме того, в постановление правительства Республики Казахстан от 27 января 2020 года №10 "О приостановлении действия пункта 26-1 правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан, утвержденных постановлением правительства Республики Казахстан от 21 января 2012 года №148 вносится следующее изменение:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

1. Приостановить до 1 ноября 2020 года действие пункта 26-1 правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан, утвержденных постановлением правительства Республики Казахстан от 21 января 2012 года № 148, в части действия семидесяти двухчасового безвизового режима въезда, пребывания и выезда из Республики Казахстан.".

Пункт 26-1 касается граждан КНР и Индии, следующих транзитом в третьи страны через международные аэропорты Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Актау, Караганды и Тараза. Ранее действие пункта 26-1 было приостановлено до 1 июля 2020.

Министерству иностранных дел РК по дипломатическим каналам поручено направить уведомление государствам, указанным в правилах въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан, утвержденных постановлением правительства Республики Казахстан от 21 января 2012 года №148.

Министерствам иностранных дел и внутренних дел Республики Казахстан, Комитету национальной безопасности Республики Казахстан (по согласованию) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего постановления.

Постановление вводится в действие со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства