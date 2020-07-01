В Казахстане с 1 июля подорожает электроэнергия

Нур-Султан. 30 июня. Kazakhstan Today - С учетом увеличения затрат, не зависящих от энергопроизводителей, 35 из 44 энергопроизводящих организаций Казахстана в апреле подали заявки на корректировку предельных тарифов по группам. Министерством энергетики были приняты во внимания заявки, требующие своевременного решения, передает Kazakhstan Today.

Отмечается, что с начала 2020 года затраты по приобретению топлива увеличились на 9,9%, электрической энергии от возобновляемых источников энергии - на 9,3%, регулируемых услуг системного оператора - на 12%. Кроме этого, с учетом изменения МРП увеличились размеры обязательных платежей в бюджет.

По словам директора департамента развития электроэнергетики МЭ РК Айдоса Дарибаева, выступавшего на площадке Службы центральных коммуникаций в рамках онлайн пресс-конференции, по итогам обсуждения с Национальной палатой предпринимателей "Атамекен" и экспертными организациями приказом министра энергетики от 29 июня 2020 года произведена корректировка тарифов на электроэнергию. В соответствии с приказом с 1 июля 2020 года среднее увеличение предельных тарифов энергопроизводящих организаций по Казахстану прогнозируется на уровне 16%.

Представитель Министерства энергетики подчеркнул, что своевременная корректировка предельных тарифов у электрических станций позволит начать работу по их модернизации, провести необходимые ремонтные работы и снизить количество аварийных ситуаций в осенне-зимний период.

Пересмотр предельных тарифов на электрическую энергию позволит сохранить порядка 27 тысяч рабочих мест производственного персонала 44 энергопроизводящих организаций, от которых зависит бесперебойная работа и обеспечение страны электрической энергией", - добавил Дарибаев.

Он также сообщил, что при изменении предельных тарифов, средний чек на оплату электрической энергии для конечных потребителей по статистическим средним квартирам (двух- трехкомнатным, объем потребления которых в среднем составляет 170-220 кВт-ч в месяц, без учета квартир с электроплитами) может увеличиться не ранее четвертого квартала на величину не более чем 200 тенге в месяц к текущим счетам.

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