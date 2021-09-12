Финансовые нарушения на 1,14 трлн тенге выявил Счетный комитет за первое полугодие

НУР-СУЛТАН. 11 СЕНТЯБРЯ - Счетный комитет Республики Казахстан выявил финансовые нарушения на 1,14 трлн тенге, об этом говорится в опубликованном документе "Ключевые показатели аудиторских мероприятий ревизионных комиссий за первое полугодие 2021 года", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно документу , аудитом ревизионных комиссий за первое полугодие 2021 года было охвачено 958 объектов. Объем средств, охваченных аудитом, составил 1 373 804 млн тенге. Выявлено финансовых нарушений на сумму 1 282 314 млн тенге, из них финансовых на сумму 1 144 270 млн тенге. Согласно отчету, восстановлено (возмещено) с наступившими сроками - 65 579 млн тенге.

Из опубликованных данных следует, что из 1,14 трлн тенге финансовых нарушений, на 1,08 трлн тенге нарушений выявлены в Нур-Султане.





Ранее Счетный комитет выявил нарушения на 5,2 млрд тенге в сфере эффективности управления земельными ресурсами.

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