Финансовые нарушения на 1,14 трлн тенге выявил Счетный комитет за первое полугодие

НУР-СУЛТАН. 11 СЕНТЯБРЯ - Счетный комитет Республики Казахстан выявил финансовые нарушения на 1,14 трлн тенге, об этом говорится в опубликованном документе "Ключевые показатели аудиторских мероприятий ревизионных комиссий за первое полугодие 2021 года", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Согласно документу, аудитом ревизионных комиссий за первое полугодие 2021 года было охвачено 958 объектов. Объем средств, охваченных аудитом, составил 1 373 804 млн тенге. Выявлено финансовых нарушений на сумму 1 282 314 млн тенге, из них финансовых на сумму 1 144 270 млн тенге. Согласно отчету, восстановлено (возмещено) с наступившими сроками - 65 579 млн тенге.
Из опубликованных данных следует, что из 1,14 трлн тенге финансовых нарушений, на 1,08 трлн тенге нарушений выявлены в Нур-Султане.
Ранее Счетный комитет выявил нарушения на 5,2 млрд тенге в сфере эффективности управления земельными ресурсами.
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