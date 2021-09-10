Счетный комитет выявил нарушения на 5,2 млрд тенге в сфере эффективности управления земельными ресурсами

НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - На заседании Счетного комитета подведены итоги аудита эффективности управления земельными ресурсами в сфере обеспечения рационального управления, использования и охраны земельных ресурсов, а также геодезии и картографии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Всего по итогам государственного аудита Счетным комитетом установлены 337 процедурных нарушений, 291 системный недостаток и проблем, сумма финансовых нарушений составила 592,2 млн. тенге, неэффективного планирования - 2 640,9 млн тенге, неэффективного использования - 1 968,0 млн тенге", - сообщает пресс-служба Счетного комитета.

Ведомством были даны рекомендации правительству, Министерству сельского хозяйства, Комитету по управлению земельными ресурсами в части совершенствования конкретных норм законодательства в области управления земельными ресурсами.

С учетом рекомендаций некоторые положения Земельного кодекса и подзаконных актов в части использования по целевому назначению земель сельхозназначения и размещения информации о свободных земельных участках пересмотрены.

Так, 30 июня текущего года принят закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития земельных отношений", в котором предусмотрен запрет на изменение целевого назначения земель сельскохозяйственного назначения (пункт 3-2 статьи 97 Земельного кодекса). Законом также предусмотрена норма, при которой не требуется изменение целевого назначения земельных участков в случае преобразования организационно-правовой формы хозяйствующего субъекта (пункт 3 статьи 97 Земельного кодекса)", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, законом дополнен пункт 1-1 статьи 43 Земельного кодекса, предусматривающий обязанность местных исполнительных органов размещать информацию по свободным земельным участкам и планируемым торгам (аукционам) на веб-портале реестра государственного имущества, своих интернет-ресурсах и специальных информационных стендах, с периодичностью обновления данных ежеквартально.

Также усовершенствованы нормы Земельного кодекса в части использования по целевому назначению земель сельхозназначения и размещения информации о свободных земельных участках.

В целях совершенствования законодательства в сфере геодезии и картографии, согласно Плану законопроектных работ правительства Республики Казахстан на 2021 год, Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности разработало проекты законов Республики Казахстан "О геодезии, картографии и пространственных данных" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам геодезии, картографии и пространственных данных", - рассказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что законопроект предусматривает компетенцию уполномоченного органа по осуществлению государственного картографического контроля в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан. Данным законопроектом исключается компетенция правительства Республики Казахстан по установлению порядка регистрации, учета и выдачи разрешений на проведение аэросъемочных работ с переводом на уровень центрального государственного органа.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства