В Казахстане до 1 сентября 2019 года проведут внеочередную аттестацию полицейских

Астана. 20 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане до 1 сентября 2019 года проведут внеочередную аттестацию сотрудников полиции органов внутренних дел. Соответствующий указ 18 марта подписал президент РК Нурсултан Назарбаев, передает Kazakhstan Today.

Администрации президента Республики Казахстан, Министерству внутренних дел Республики Казахстан до 1 сентября 2019 года провести внеочередную аттестацию сотрудников полиции органов внутренних дел Республики Казахстан, а также принять иные меры, вытекающие из настоящего указа. Настоящий указ вводится в действие со дня его подписания", - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Акорды.

Для проведения аттестации будет образована Высшая аттестационная комиссия при президенте РК.

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