Нур-Султан. 21 сентября. Kazakhstan Today - Численность населения Казахстана увеличилась на 1,3% и по состоянию на 1 августа 2020 года составила 18 767,5 тыс. человек, передает Kazakhstan Today.

Численность населения страны на 1 августа 2020 года составила 18 767,5 тыс. человек, в том числе городского - 11 049 тыс. (58,9%), сельского - 7718,5 тыс. (41,1%) человек. По сравнению с 1 августа 2019 года численность населения увеличилась на 238,6 тыс. человек, или 1,3%", - сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.

За рассматриваемый период наибольший общий прирост наблюдался в 3 регионах страны: в Алматы (64,2 тыс. человек), Нур-Султане (52,0 тыс. человек) и Шымкенте (30,6 тыс. человек).

В Казахстане за январь - июль текущего года умерли 93 146 человек, что в 1,2 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года - 79 033 человека.

По данным статкомитета, за январь - июль 2020 года в республике зарегистрировано 1788 (за январь - июль 2019 года - 1969) умерших младенцев в возрасте до 1 года. По сравнению с соответствующим периодом 2019 года число умерших детей в возрасте до 1 года уменьшилось на 9,2%.

За январь - июль 2020 года коэффициент младенческой смертности составил 7,59 (8,51) случаев на 1000 родившихся.

Основной причиной младенческой смертности являются состояния, возникающие в перинатальном периоде, от которых в январе - июле 2020 года умерло 959 (1008) младенцев, или 53,6% (51,2%) от общего числа смертных случаев среди младенцев. Число умерших младенцев от врожденных аномалий составило 343 (390), или 19,2% (19,8%), от болезней органов дыхания - 144 (152), или 8,1% (7,7%), от инфекционных и паразитарных болезней - 76 (96), или 4,3% (4,9%) и от несчастных случаев, отравлений и травм - 64 (78), или 3,6% (4,0%).

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