Более 200 нарушений в сфере архитектуры и строительства зафиксировано с начала года в Акмолинской области

Кокшетау. 23 ноября. Kazakhstan Today - 238 случаев нарушений законодательства РК недобросовестными гражданами и организациями зафиксировано сотрудниками Государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

Руководитель областного управления ГАСК Бахидбек Оспанбеков рассказал о пресечении фактов незаконного строительства, о нарушениях требований по части архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, сообщила Региональная служба коммуникаций управления внутренней политики.

С начала 2019 года в адрес управления посредством электронно-цифрового портала "Е-лицензирование" поступило 962 уведомления о начале производства строительно-монтажных работ. За 10 месяцев текущего года в результате проверок составлено 238 протоколов о нарушении законодательства в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, на общую сумму 40,9 млн тенге", - проинформировал Оспанбеков на брифинге.

Он подробно остановился на самых распространенных нарушениях при технологическом сопровождении процесса строительства.

Наиболее распространенными нарушениями являются несоблюдение требований государственных нормативов и строительных норм, ненадлежащее ведение исполнительной документации (журналов, актов на освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций). Встречаются и случаи начала производства строительно-монтажных работ объектов без проектной документации, уведомления органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль, а также без сопровождения технического и авторского надзоров", - добавил спикер.

Оспанбеков проинформировал и о выдаче лицензий и аттестатов экспертов на право осуществления экспертных работ и инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

С начала 2019 года ГАСК Акмолинской области выдано 64 лицензии и 113 аттестатов экспертов. Для получения свидетельства об аккредитации по управлению проектами обратилось 2 заявителя. По итогам рассмотрения им выданы свидетельства", - резюмировал он.

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