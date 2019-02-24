Астана. 18 февраля. Kazakhstan Today - В 2018 году в государственный бюджет поступило 7,9 трлн тенге налогов, сообщили участники коллегии Комитета государственных доходов МФ РК, где были подведены итоги деятельности за 2018 год и определены задачи на 2019 год, передает Kazakhstan Today.

По итогам 2018 года годовой план по налоговым поступлениям государственного бюджета в компетенции Комитета исполнен на 101,9% (при плане 7741,2 млрд тенге фактически поступило 7890,0 млрд тенге с перевыполнением на 148,9 млрд тенге), в том числе: по налоговым поступлениям республиканского бюджета на 101,8% (при плане 5592,4 млрд тенге поступило 5694,9 млрд тенге, перевыполнение на 102,5 млрд тенге); по налоговым поступлениям местного бюджета на 102,2% (при плане 2148,8 млрд тенге поступило 2195,1 млрд тенге, с перевыполнением на 46,4 млрд тенге).

Для увеличения поступлений в бюджет Комитетом активно внедряются проекты по оптимизации и автоматизации процедур налогового и таможенного администрирования. Одной из основных целей Комитета в данном направлении является создание национальной системы прослеживаемости товаров от импорта/производства до конечной реализации.

В рамках автоматизации таможенных процедур по итогам прошлого года посредством ИС "АСТАНА-1" обработано более 850 тыс. таможенных деклараций, из которых 85% выпущено в автоматическом режиме.

Следующим этапом является маркировка товаров, цель маркировки - защита от контрафактной продукции и сокращение объема теневого оборота. В рамках пилота маркировки меховых изделий с 27 ноября 2017 года промаркированы 250 тысяч изделий.

В конце 2018 года, запущен пилот по маркировке табачной продукции взамен бумажных марок на цифровой знак, а в дальнейшем планируется запуск пилота по лекарственным средствам.

Основой документальной прослеживаемости товаров является модуль "Виртуальный склад", который в настоящее время распространяется только на автотранспортные средства.

В модуле работают 943 налогоплательщиков, где поступило 75 тыс. автомобилей, из которых 54 тыс. реализованы посредством электронных счетов-фактур.

В дальнейшем планируется поэтапное включение других товаров.

В информационной системе "Электронные счета-фактуры", реализуемой совместно с Всемирным банком, с декабря 2018 года реализованы электронные договора, акты выполненных работ.

На сегодняшний день в системе выписано более 173 млн электронных счетов-фактур.

Также в декабре прошлого года введена в промышленную эксплуатацию Система управления рисками.

Система позволяет анализировать большой объем данных, автоматизировать бизнес-процессы, сократить затраты рабочего времени и выявлять новые области риска нарушений налогового и таможенного законодательства.

В результате отработки моделей рисков в бюджет взыскано порядка 50 млрд тенге.

В целях развития дистанционного мониторинга, в течение последних трех лет Комитетом проведена серьезная работа по оптимизации контрольных мероприятий.

В результате оптимизации за 2016-2018 года на 52% сокращено количество налоговых проверок, а в 2019 году запланировано дополнительное сокращение на 10%, сообщили в комитете госдоходов.

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