С 2020 года госслужащие и депутаты будут публиковать декларации о доходах в открытых источниках

Астана. 6 марта. Kazakhstan Today - С 2020 года в рамках всеобщего декларирования планируется, что некоторые государственные служащие, депутаты и судьи будут публиковать декларации о доходах в открытых источниках, сообщил на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций вице-министр финансов Руслан Енсебаев, передает Kazakhstan Today.

"С 2020 года предполагается публикация на сайтах работодателей и других различных открытых источниках. Отдельные категории, государственные служащие, депутаты будут заполнять новую форму 750 и делать ее публичной, в открытом доступе", - сказал Енсебаев, сообщает Kazpravda.kz .

В свою очередь, и.о. заместителя председателя Комитета государственных доходов МФ РК Талгат Мамаев сообщил, что уже определены категории государственных служащих, которые будут открывать свои доходы.

На сегодня определены конкретные категории государственных служащих, это в первую очередь политические госслужащие, административные госслужащие, относящиеся к корпусу "А", судьи, депутаты парламента и руководители квазигосударственных организаций, организаций, где имеется доля участия государства. Конкретный список будет определяться пофамильно. Данные будут в открытом доступе на веб сайтах соответствующих госорганов, ну и в целом Правительства. Данную функцию мы возложили на кадровые службы соответствующих госорганов, они будут по итогам завершения декларирования опубликовывать их на веб ресурсах", - подробно пояснил он.

Вице-министр финансов РК Руслан Енсебаев также отметил, что в связи с предстоящим всеобщим декларированием доходов и имущества гражданами РК, в казахстанской модели всеобщего декларирования предусмотрены новые налоговые вычеты, сообщает ortcom.kz.

В первую очередь, это налоговый вычет для многодетных семей, причем вычет может применить любой из родителей и оба вместе - это 282 МРП, или 712 тысяч тенге в год на обоих", - пояснил он.

По его словам, также важным вычетом являются расходы на медицинские услуги, причем не только на оплату своего лечения, но лечения детей – это 118 МРП, или 298 тысяч тенге в год. Кроме того, вычет будет представляться по расходам на свое обучение, обучение детей и по расходам на ипотеку жилья - по 118 МРП, или 298 тысяч тенге в год.

На первом этапе декларацию будут сдавать государственные служащие, их супруги и лица, приравненные к ним. Остальные категории граждан будут охвачены декларированием на последующих этапах в течение 5 лет", - сказал вице-министр финансов.

По поводу состава сведений Руслан Енсебаев отметил обязательные поля для заполнения. Это в первую очередь имущество, земельные участки, транспорт, квартиры, доля участия в жилищном строительстве, деньги на банковских счетах, наличные деньги в пределах 5880 месячных расчетных показателей, дебиторская и кредиторская задолженность.

Кроме того, есть поля, которые заполняются по желанию. Они нужны и, по словам Руслана Енсебаева, в первую очередь - для самого декларанта имеют ценность. Это драгоценные активы - при их наличии, в случае превышения цены за единицу - 5880 кратного МРП, биологические активы - при наличии ветеринарного паспорта, культурные ценности и прочие имущества. Данный пункт вызвал много нареканий. Прочие имущества, как пояснил вице-министр, это ценное имущество, которое можно реализовать за высокую цену. "И это не те мелочи – в виде ложек и ножей", - отметил Руслан Енсебаев.

Этот вопрос больше всего вызвал резонанс. В первую очередь необходимо отметить, что поле "прочее" не является обязательным, оно заполняется по желанию налогоплательщика, и оно на самом деле полезно самому декларанту. Поскольку получается, что он таким образом декларирует имущество, которое в будущем может послужить ему источником дохода. И нужно понимать, что это не может быть дешевое имущество, как говорилось, вилки или ручки, это имущество, которое можно действительно продать и таким образом использовать вырученные средства как подтверждение того дохода, которое он может использовать для приобретения другого имущества в будущем. Это во благо самого декларанта, и это не какие-то мелочи, а дорогостоящее имущество", - пояснил он.

И.о. заместителя председателя Комитета государственных доходов МФ РК Талгат Мамаев также пояснил, что казахстанцам с 2020 года не придется декларировать подарки на свадьбу. "Если мы говорим о подарках на свадьбы, то на сегодняшний день в системе налогообложения предусмотрен такой пункт, это рассматривается как безвозмездно переданное имущество, либо деньги от физического лица к физическому лицу, оно исключается из налогообложения. В будущем мы не предусматриваем данную категорию рассматривать как налогооблагаемый доход", - сказал он.

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