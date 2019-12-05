На ремонт дорог в Карагандинской области на 2020 год планируют выделить более 6 млрд тенге

Караганда. 4 декабря. Kazakhstan Today - На ремонт дорог малых и моногородов в Карагандинской области на 2020 год планируют выделить более 6 миллиардов тенге, сообщили в пресс-службе акима региона, передает Kazakhstan Today.

Как отметили в акимате, по сравнению с этим годом финансирование увеличится в полтора раза. Работы по ремонту дорожной инфраструктуры в городах и сёлах проводят в рамках программы развития регионов.

По словам руководителя областного Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аскербека Халтонова, в этом году из областного и местного бюджетов на развитие автодорог по программе было выделено 4,1 млрд тенге. Привели в порядок более 100 километров дорог. В следующем году отремонтируют уже 120 километров внутрипоселковых и городских улиц.

Улучшать качество дорог также помогает программа "Ауыл - Ел бесігі". В этом году реализовано четыре проекта в Жанааркинском, Актогайском и Улытауском районе. За счёт дополнительных средств отремонтировали 25 километров дорог.

"В 2020 году предусмотрена реализация 15 проектов в Актогайском, Каркаралинском, Осакаровском и Шетском районах. Будет приведено в порядок 150 километров автодорог в сельских населённых пунктах. Во исполнение поручения Елбасы продолжится финансирование ремонта автодорог местного значения из республиканского бюджета. Задача - довести к 2025 году долю автодорог местного значения в хорошем состоянии до 95%. Реализация программы развития регионов позволит улучшить инфраструктуру моно- и малых городов области", - рассказал Аскербек Халтонов на аппаратном совещании.

Аким Карагандинской области Женис Касымбек поручил своевременно готовить документацию для предстоящих проектов.

В следующем году нам выделяют больше средств на ремонт дорог из республиканского бюджета. Из областного бюджета также увеличивается финансирование. Со своей стороны, мы должны всё чётко отработать. Улучшение качества дорог является одним из приоритетных направлений", - подчеркнул глава региона.

По данным акимата, общая протяжённость автодорог в моно- и малых городах области составляет 1427 километров.

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