С января 2020 года казахстанские ломбарды обяжут информировать кредитное бюро о залоговом имуществе

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Нур-Султан. 12 декабря. Kazakhstan Today - С января 2020 года ломбарды будут относиться к микрофинансовым организациям, передает Kazakhstan Today.

Основным предметом посягательства воров являются ювелирные изделия, меховая одежда, различная аппаратура, то есть предметы, которые можно незамедлительно вынести с собой и сбыть. В этой связи Министерством внутренних дел совместно с Национальным банком РК разработан и утвержден проект Правил организации деятельности ломбардов. В соответствии с внесенными изменениями, с 1 января 2020 года ломбардные организации будут относиться к микрофинансовым организациям", - сообщили в пресс-службе МВД РК.

Согласно Правилам, ломбарды будут обязаны передавать в кредитное бюро сведения обо всем залоговом имуществе, а подразделения полиции будут иметь доступ в данное бюро для сверки предмета залога с похищенным имуществом.









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