В 2020 году госорганы втрое снизили закуп автотранспорта

Нур-Султан. 21 августа. Kazakhstan Today - В текущем году в связи с введенным президентом мораторием на приобретение госорганами автотранспорта и мебели, госзакуп автомобилей значительно сократился. Об этом сегодня на брифинге с СЦК сообщил директор департамента законодательства государственных закупок Сабит Ахметов, передает Kazakhstan Today.

По словам Ахметова, большинство автомобилей в этом году были приобретены до введения моратория.

Нами ведется проверка, и мы уже имеем картину, что большинство закупок были сделаны специальными и правоохранительными органами: это патрульные автомашины, транспорт для санэпидслужб в рамках мобилизационной подготовки и автомашины для служб ЧС", - уточнил спикер.

По его словам, средняя стоимость легковых автомобилей составляет 4,6 млн тенге, как правило, машины относятся к среднему классу "B".

В этом году в связи с тем, что у нас есть ограничения в виду поручения главы государства, у нас в три раза меньше приобретено автотранспорта по сравнению с прошлым годом", - уточнил Ахметов.

Он также сообщил, что в прошлом году госорганами было приобретено 4,5 тыс. единиц автотранспорта, из них на легковой автотранспорт было потрачено около 15 млрд тенге. Остальные закупки связаны с приобретением спецавтотранспорта для коммунальных служб: тракторы, бульдозеры, очистные автотранспортные средства.

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