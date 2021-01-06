В Акмолинской области подвели итоги 2020 года

Кокшетау. 5 января. Kazakhstan Today - Несмотря на пандемию коронавируса, ушедший год для жителей Акмолинской области стал насыщенным на экономические достижения и интересные события, передает Kazakhstan Today.

Управление внутренней политики представляет основные итоги, с которыми регион завершил 2020 год.

1. Объемы инвестиций 2020 года превысили уровень 2019 года более чем на треть. Работая в непростых условиях, акмолинские предприятия активно инвестировали средства в модернизацию производства. По этому показателю область находится в тройке лучших регионов по стране.

2. Область по итогам 2020 года достигла исторического рубежа - одного триллиона тенге. Сегодня индустриальный потенциал региона представляет многоотраслевую структуру. Объем промышленной продукции вырос в 27 раз.

3. Область занимает 1-е место в республике по добыче золота. Сегодня производится почти 30 тонн золота, что в 14 раз больше объемов 2003 года. И этот показатель в ближайшей перспективе значительно возрастет в связи с реализацией перспективных проектов по строительству новых фабрик RG Gold и Аксу Technology.

4. Акмолинские хлеборобы собрали богатый урожай. Аграриями региона намолочено 5,2 миллиона тонн зерновых, что больше валового сбора прошлого года на 17%. Средняя урожайность составила 11,8 центнера с гектара, что также превысило прошлогодний показатель.

5. Сразу 2 ветровые электростанции построены в Акмолинской области. Одна из них - в Ерейментауском районе мощностью 30 МВт. Это универсальная ветроустановка с точки зрения мощности и площади прокатки, лучшая турбина на рынке в классе до 2 МВт.

В Аршалынском районе введена в эксплуатацию вторая очередь ветровой электростанции "Астана EXPO-2017", которая позволит обеспечить годовое потребление энергии более 10 тысяч семей, снизить выбросы парниковых газов на 230 тысяч тонн в год и экономить 80 тысяч тонн твердого топлива ежегодно.

Также инвестиционный проект по строительству ветровой электростанции реализован вблизи областного центра, где построены 5 ветрогенераторов мощностью 3,7 МВт в час. При полной электрической мощности каждая установка может вырабатывать 750 кВт.

6. ТОО "Макинская птицефабрика" запустило в эксплуатацию вторую очередь производства по выращиванию бройлеров. Это позволит увеличить мощность предприятия с 25 до 56 тысяч тонн мяса птицы в год. С запуском второй очереди птицефабрика стала крупнейшей по мощности в Казахстане. Первые бройлеры пойдут на убой уже в январе 2021 года.

7. В области начато строительство золотоизвлекательной фабрики ТОО "RG Gold". Один из масштабных проектов направлен для переработки первичной руды с годовой мощностью до 5 миллионов тонн. Окончание строительства и ввод в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2022 года. Запуск нового объекта создаст тысячу дополнительных рабочих мест.

8. Более 5 тысяч квартир сдано в Акмолинской области в 2020 году. Строительством доступного жилья охвачены практически все районные центры области - 11 районов и Кокшетау и Степногорск. За счет государственных инвестиций в области строятся 30 арендных и 13 кредитных домов.

9. В этом году отремонтировано почти 700 километров дорог местного значения, из них в рамках "Дорожной карты занятости" - 250 километров.

За три последних года в хорошее состояние приведено более 1,5 тысячи километров местных дорог, из них порядка 800 километров в сельской местности.

10. Благоустроена набережная вдоль озера Копа. Здесь появились современные спортивные площадки, детские игровые зоны, пешеходные и велодорожки, амфитеатр на 500 мест, зеленые аллеи, пирсы для катеров и катамаранов.

11. Акмолинские предприятия одними из первых в стране освоили выпуск, а некоторые модернизировали линейку продукции, остро необходимой в условиях пандемии. АО "Тыныс" оперативно увеличил выпуск аппаратов для искусственной вентиляции легких более чем в 10 раз, которые реализуются по всей нашей стране. ТОО "Завод бытовой химии" в кратчайшие сроки переориентировал и наладил новое производство антибактериальной и антисептической продукции.

12. Завершено строительство онкологического центра на 150 посещений в областном центре. Современное лечебное учреждение предусмотрено для оказания консультативно-диагностической помощи пациентам с подозрением на злокачественные новообразования, а также лицам, состоящим на диспансерном учете. Центр оснащен передовым медицинским оборудованием: МРТ-аппаратом, новым КТ-аппаратом, рентген-аппаратом на 3 рабочих места, маммографом с функцией стереотаксиса, а также полной линейкой эндоскопического оборудования.

13. Построен новый Дворец школьников "Болашаксарайы". Основное направление - это IT, робототехника и язык программирования. Дворец включает учебный корпус, спортивный зал, бассейн. Здесь создано свыше 75 развивающих клубов.

14. В Акмолинской области ряду школ присвоены имена выдающихся личностей. Так, областной специализированной школе-интернату № 3 для одаренных детей присвоено имя великого казахского писателя Абая Кунанбаева. "ІТ-школа-лицей" Кокшетау теперь носит имя великого ученого аль-Фараби. В Степногорске четырем школам присвоены имена Ыбырая Алтынсарина, Ахмета Байтурсынова, Шокана Уалиханова и Каныша Сатпаева.

15. Заметно преобразилась Щучинско-Боровская курортная зона. В главной курортной зоне Казахстана, Бурабае, завершено строительство смотровой площадки, где можно насладиться прекрасными видами главных достопримечательностей нацпарка. Она расположена на седловине горного хребта Кокшетау, на высоте 135 метров.

Также на поляне Абылай хана в Бурабае появилась новая достопримечательность - художественно-скульптурная композиция "Батырлар". Завершено строительство многофункционального комплекса "Promenade Burabay" и экспозиционного комплекса - мультимедийного культурно-выставочного пространства, не имеющего аналогов в Казахстане.

Построено колесо обозрения с сопутствующими аттракционами вокруг, а также появился аквапарк на территории "Discovery".

16. В Кокшетау открылся первый спортивный комплекс для людей с ограниченными возможностями. В комплексе одновременно могут заниматься спортом 60 человек с ограниченными возможностями. Здесь созданы все необходимые условия: имеются тренажерный зал, процедурно-массажный кабинет, залы единоборств и фитнесса. В дальнейшем планируется строительство гостиничного комплекса и крытого футбольного поля.

17. 21 мурал украшает фасады жилых домов в Кокшетау. Настоящие произведения искусства, на которых изображены исторические личности и национальные традиции, является инициативой городского акимата. Стараниями художников на них появились красочные портреты Абылай хана, Шокана Уалиханова, а также изображения национальных обычаев.

18. Акмолинское предприятие стало обладателем специальной премии президента РК "Алтын сапа". ТОО "INTER TRADE" стало лауреатом специальной премии "Іскер" на торжественной церемонии награждения лауреатов премии "Алтын сапа". Компания имеет в собственности мельничный комплекс, который предназначен для размола пшеницы мягких сортов в муку высшего, а также I, II сортов, больше известной, как "Атбасар мука", производительностью 150 тонн зерна в сутки.

19. Вышла в свет неопубликованная книга Малика Габдуллина. Книга земляка, Героя Советского Союза, писателя, литературоведа, общественного деятеля Габдуллина посвящена героическим подвигам Бауыржана Момышулы и других казахских солдат, проявленным в годы Великой Отечественной войны.

20. По итогам III республиканского онлайн-конкурса "Рухани казына" Министерства культуры и спорта РК Акмолинская область одержала победу в 4 номинациях:

- "Лучший музей областного значения" - победителем признан Акмолинский областной историко-краеведческий музей, в этом году отметивший вековой юбилей;

- в номинации "Біротбасы - біркасіп" лучшим стал народный семейный ансамбль Кусаиновых из Коргалжынского района;

- сайт Акмолинской областной универсальной научной библиотеке имени Магжана Жумабаевна признан лучшим в номинации "Лучший сайт государственных библиотек";

- в номинации "Лучший работник библиотеки районного значения" победителем признана библиотекарь Жаксынской центральной районной библиотеки Айнур Кайдаулова.

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