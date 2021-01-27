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Изменения в Земельный кодекс внесут к ноябрю 2021 года - Токаев

26.01.2021 11476
Изменения в Земельный кодекс внесут к ноябрю 2021 года - Токаев
Нур-Султан. 26 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству обеспечить внесение изменений в Земельный кодекс до ноября 2021 года, передает Kazakhstan Today.
 

В этом году истекает срок моратория на отдельные положения Земельного кодекса. В связи с этим необходимо возобновить работу Земельной комиссии. Рекомендации следует тщательно обсудить и принять окончательное решение. Поручаю правительству обеспечить внесение изменений в Земельный кодекс до ноября этого года", - сказал глава государства на расширенном заседании правительства.

 

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