Изменения в Земельный кодекс внесут к ноябрю 2021 года - Токаев

Нур-Султан. 26 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству обеспечить внесение изменений в Земельный кодекс до ноября 2021 года, передает Kazakhstan Today.

В этом году истекает срок моратория на отдельные положения Земельного кодекса. В связи с этим необходимо возобновить работу Земельной комиссии. Рекомендации следует тщательно обсудить и принять окончательное решение. Поручаю правительству обеспечить внесение изменений в Земельный кодекс до ноября этого года", - сказал глава государства на расширенном заседании правительства.

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