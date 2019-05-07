В 2021 году будет открыт проезд на БАКАД

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Нур-Султан. 6 мая. Kazakhstan Today - В 2021 году будет открыт проезд на Большой алматинской кольцевой автомобильной дороге (БАКАД), сообщил на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр, передает Kazakhstan Today.

Он рассказал, что в курируемых МИИР РК отраслях в рамках механизма ГЧП на стадии реализации и проработки находятся 32 проекта, в том числе республиканских - 10, региональных - 22.

По проекту "Строительство и эксплуатация автомобильной дороги "Большая алматинская кольцевая автомобильная дорога ( БАКАД )" концессионер завершил мобилизацию и приступил к строительно-монтажным работам. В 2021 году будет открыт проезд, сообщил министр.

По проекту "Создание инфраструктуры автомобильного пункта пропуска "Нур жолы" на участке автомобильной дороги Алматы - Хоргос (Западная Европа - Западный Китай) объект введен в эксплуатацию 22 июня 2018 года. Контрактные обязательства со стороны концессионера выполняются в полном объеме.

По проекту "Строительство и эксплуатация скоростных автомобильных дорог Туркестанской области" предусматривается строительство обходов Шымкента и Сарыагаша (150 километров) и эксплуатация дорог общей протяженностью 265 километров. В июне текущего года запланировано вынести проект на республиканскую бюджетную комиссию и объявить конкурс.

Реализация проекта "Открытая система взимания платы за проезд" позволит внедрить систему взимания платы за проезд на 11 тыс. километрах автодорог республиканского значения. В настоящее время разрабатывается техническое задание на проведение двухэтапного конкурса. С мая по ноябрь будут проведены конкурсные процедуры, в декабре текущего года планируется заключить договор.

Реализован проект "Строительство железнодорожной линии Шар - Усть-Каменогорск на концессионной основе", протяженностью 153 километра. Период концессии определен до 2028 года с последующей передачей линии АО "НК "Казакстан темір жолы".

По проекту "Строительство железнодорожной линии в обход станции Алматы протяженностью 73,2 километра" на сегодняшний день подведены итоги первого этапа конкурса. Квалификационный отбор прошли два казахстанско-китайских консорциума. В настоящее время ведется разработка конкурсной документации на проведение второго этапа конкурса по определению частного партнера. Подписание договора запланировано на ноябрь текущего года. Проведение строительных работ предполагается в 2020-2022 годах.

По проекту "Строительство аэропорта города Туркестана" в настоящее время ведется поиск потенциального инвестора для реализации проекта. Предварительно проявили интерес и представили предложения три компании.

Реализуется проект "Внедрение и адаптация информационной системы безбумажного документооборота в области грузовых авиаперевозок (e-Freight)". В марте текущего года система запущена в тестовом режиме во всех аэропортах Республики Казахстан с участием казахстанских авиакомпаний. В настоящее время планируется интеграция с информационными системами министерств финансов и сельского хозяйства.

В секторе ЖКХ в регионах на стадии реализации и проработки находятся 20 проектов.

Также Р. Скляр подчеркнул, в системах функционирования тепло-, водоснабжения, водоотведения доля государственного сектора составляет более 90%. Между тем разрабатывается комплекс законодательных, финансовых и других необходимых мер для обеспечения инвестиционной привлекательности данного сектора.

Как сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов, в Казахстане заключены и находятся на стадии подготовки около 1300 ГЧП-проектов государственно-частного партнерства на 3 трлн тенге.

По его словам, в последние годы увеличилось привлечение инвестиций через государственно-частное партнерство. Это внесло вклад в рост ВВП на уровне 0,2%. На 1 мая текущего года общее число проектов составляет 1285 на сумму 2,9 трлн тенге. В том числе уже заключено 548 договоров на сумму 1,5 трлн тенге. На стадии подготовки находятся 737 проектов на сумму 1,4 трлн тенге. Наибольшее количество проектов приходится на сферы образования, здравоохранения, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, культуры и спорта.

На республиканском уровне имеются 25 проектов, в том числе заключено 9 договоров, 2 проекта на стадии конкурса и 14 - на стадии планирования.

Лидерами по количеству заключенных договоров являются Восточно-Казахстанская, Павлодарская области и Алматы.

Как отметил Р. Даленов, для активизации государственно-частного партнерства и в целях упрощения процедур законодательно предусмотрен новый инструмент - программное государственно-частное партнерство. Теперь процедуры государственно-частного партнерства можно предусмотреть в отраслевых государственных программах.

В рамках госпрограммы развития образования на 2016-2019 годы реализуются проекты по строительству общежитий вузов и колледжей.

Министр нацэкономики сообщил о создании "Фабрики готовых проектов", где в открытом доступе для потенциальных инвесторов будут размещены планируемые и реализуемые проекты в едином формате и в единой базе. Кроме того, происходит имплементация последних рекомендаций международных экспертов. Совместно с международным экспертным сообществом прорабатываются законодательные поправки по снижению валютных рисков, предоставлению международного арбитража для крупных проектов, расширению возможностей для консорциумов, упрощению процедур возмещения затрат частного партнера, сообщает официальный портал премьер-министра РК.

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