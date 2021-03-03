До конца 2025 года запланировано строительство 487 и капремонт более 600 объектов ПМСП

Нур-Султан. 2 марта. Kazakhstan Today - На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены меры по развитию первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), передает Kazakhstan Today.

Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем послании народу поручил правительству кардинально пересмотреть подходы к организации первичной медицинской помощи. Необходима большая мобильность и доступность широкому кругу населения, особенно в сельской местности. Эти задачи поставлены в Дорожной карте по исполнению предвыборной программы партии "Nur Otan", - сказал А. Мамин.

Премьер-министр указал на высокий износ зданий и низкий уровень технического оснащения амбулаторно-поликлинических объектов в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях. Глава правительства отметил необходимость активного привлечения на работу в села и социальной поддержки молодых медработников.

В качестве примера привел положительный опыт такой работы в Костанайской, Северо-Казахстанской и Атырауской областях.

До конца 2025 года запланировано строительство 487 и капитальный ремонт более 600 объектов ПМСП. Принимаемые меры позволят значительно расширить охват граждан первичной медико-санитарной помощью, особенно на селе", - сказал Мамин.

Глава правительства поручил акимам регионов в месячный срок подготовить и направить в Министерство здравоохранения Дорожную карту развития инфраструктуры первичных объектов здравоохранения с разбивкой по годам и населенным пунктам.

Акиматам совместно с Министерством здравоохранения поручено обеспечить в регионах снижение нагрузки на врачей ПМСП путем открытия новых участков, развития и привлечения частного сектора, а также принять меры по материальному стимулированию молодых медработников, особенно приехавших на работу в село.

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