В Казахстане запустят и увеличат производство около 250 видов ТНП

Астана. 21 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане запустят и увеличат производство около 250 видов товаров народного потребления, в том числе мебели, стройматериалов и продукции легкой промышленности, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, для реализации поручения главы государства по развитию "экономики простых вещей" определены особые условия и механизм доступного кредитования отечественных предприятий в размере 600 млрд тенге. 400 млрд тенге из этой суммы будут направлены на обрабатывающую промышленность.

Принимаемые меры позволят запустить и увеличить производство порядка 250 товаров народного потребления, которые ежедневно используют казахстанцы, это продукция легкой, мебельной промышленности, а также стройматериалы", - говорится в сообщении.

Эти и другие данные были озвучены сегодня на расширенной коллегии МИИР РК, посвященной итогам деятельности за 2018 год и планам работы на 2019 год. Глава ведомства Женис Касымбек проинформировал, что по итогам 2018 года по всем показателям наблюдается положительная динамика. Так, промышленность выросла на 4,1%, в том числе горнодобывающая - на 4,6%, обрабатывающая - на 4%.

Основными драйверами роста в обрабатывающем секторе стали: металлургия +2,2% (в том числе цветная металлургия +5,4%), машиностроение + 14,1% (в том числе в автомобилестроении + 40,4%), химическая промышленность +8,1%, легкая промышленность +4,4%. В 2018 году в рамкаx Программы индустриализации введено более 100 проектов на сумму 1,3 трлн тенге, создано более 13 тыс. постоянных рабочих мест. В 2019 году планируется ввести около 120 проектов на сумму 1,1 трлн тенге с созданием 20 тыс. постоянных рабочих мест", - сказал министр.

В транспортной отрасли по итогам 2018 года объем транспортных услуг увеличился на 4,6% в сравнении с 2017 годом. Общий объем транзита грузов всеми видами транспорта через территорию страны вырос на 6% и составил 19,2 млн тонн.

Устойчиво растет объем контейнерных перевозок транзитом через Казахстан. По итогам 2018 года объем контейнерных перевозок составил 537,4 тыс. ДФЭ, что на 55% больше аналогичного периода 2017 года. В том числе по направлению Китай - Европа - Китай данный показатель вырос на 54,6% и составил 310,8 тыс. ДФЭ (в том числе в направлении Китай-Европа рост на 40% -171,2 тыс. контейнеров и Европа-Китай на 80%-139,6 тыс. контейнеров). В 2019 году планируется двукратное увеличение объема контейнерных перевозок до 1,2 млн ДФЭ. Таким образом, сегодня можно констатировать становление Казахстана транзитным хабом в центре Евразии", - резюмировал Касымбек.

В автодорожном строительстве в 2019 году реконструкцией будут охвачены 4,4 тыс. километров автодорог республиканского значения.

По итогам года планируется открыть движение на 654 километрах. Ремонтом планируется охватить 1,7 тыс. километров автодорог республиканского значения, в том числе капитальным - 518 километров, средним ремонтом - 1 190 километров автодорог. Охват дорожно-ремонтными работами местной сети составит 4 тыс. километров. При соблюдении тенденции прошлого года планируется к 2025 году довести местные дороги в хорошее и удовлетворительное состояние до 85%, это порядка 60 тыс. километров", - отметил первый вице-министр Роман Скляр.

Наблюдается устойчивое развитие в области международных авиаперевозок. Если в 2013 году полеты выполнялись по 73 направлениям, то уже в 2018 году их число увеличилось до 96. Только в 2018 году казахстанскими и иностранными авиакомпаниями открыто 14 новых авиасообщений. В настоящее время в Казахстан регулярные международные пассажирские рейсы выполняют 23 иностранные авиакомпании.

В строительной отрасли по итогам 2018 года наблюдается положительная динамика роста, который составил 4,1% к уровню 2017 года, объем инвестиций в жилищном строительстве увеличился на 8,1% (1,2 трлн тенге). Сданы в эксплуатацию рекордные 12,5 млн квадратных метров нового жилья. Это выше уровня 2017 года на 12,1%. Жилищные условия улучшили более 113 тыс. семей.

В 2019 году планируем построить 13 млн квадратных метров нового жилья. Благодаря этому порядка 118 тыс. семей будут обеспечены новым жильем, из них за счет государственных средств будет введено более 22 тыс. квартир (1,2 млн квадратных метров)", - рассказал о планаx жилищного строительства вице-министр Каирбек Ускенбаев.

По его словам, реализуемые меры поддержки в рамках жилищных и ипотечных программ стимулировали развитие строительной отрасли: это новое жилье, создание новых рабочих мест, рост выпуска отечественными производителями строительных материалов и смежных отраслей экономики (производство мебели, бытовой техники и оборудования).

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства