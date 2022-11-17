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Близ Алматы установят 28 сейсмостанций

16.11.2022, 10:58 18731
Алматы. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На встрече с общественностью Алматы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил к 2025 году завершить установку 28 сейсмостанций с последующей их интеграцией с системой раннего оповещения Кыргызстана.

Президент подчеркнул, что жизненно важное значение для Алматы имеет точное прогнозирование землетрясений и раннее оповещение о них. Помимо установки сейсмостанций, глава государства поручил наладить работу интегрированных систем оповещения с возможностью передачи речевых сообщений о чрезвычайных ситуациях.

В этой работе предстоит использовать большие данные. Для этого акимату нужно полноценно запустить деятельность ситуационного центра. Он должен агрегировать данные систем видеонаблюдения, дорожного трафика, звонковой активности, социальной инфраструктуры. Идея создания «цифрового двойника» города отвечает современным тенденциям в сфере информационных технологий и лучшим международным практикам", - рассказал он.


Токаев напомнил, что в своем сентябрьском послании он поручил по каждому городу создать функциональные интерактивные карты земельных участков и схем коммунальных сетей. В Алматы это поручение реализуется в рамках развития «цифрового двойника» и корректировки генерального плана города.

Это хороший пример системного подхода, когда проекты реализуются в увязке друг с другом. Таково в целом мое видение ключевых приоритетов развития города на ближайшую перспективу", - сказал Касым-Жомарт Токаев.


Напомним, город Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне. Ежегодно в радиусе 80 километров от города происходит до 200 слабых землетрясений. При этом, как отметили в ДЧС города, землетрясения силой от 2 до 4 баллов являются для Алматы фоновым режимом. По территории города проходят около 30 тектонических разломов, более 60% из которых расположены в горной местности города.

Также, по словам президента, важной работой является развитие системы видеонаблюдения. На сегодняшний день в Алматы установлено более 128 тысяч частных камер видеонаблюдения, из которых лишь четверть интегрирована с центром оперативного управления департамента полиции города.

Акимату следует принять правила по интеграции частных систем видеонаблюдения в единый диспетчерский пункт. Разумеется, с согласия собственника. Необходимо также установить порядка 20 тысяч камер на объектах, не охваченных видеонаблюдением. Часто посещаемые общественные места, а также районы города, где происходит больше всего правонарушений, должны быть оборудованы тревожными кнопками. Крайне важно обеспечить комплексную безопасность учреждений образования и здравоохранения города", - убежден он.


Президент пояснил, что нужно установить камеры видеонаблюдения, тревожные кнопки, турникеты, охранную и пожарную сигнализацию.

Я говорю об этом так подробно, потому что это имеет огромное значение для безопасности граждан. Особенно важно использовать такую технологию на вокзалах, в аэропорту и других местах массового скопления людей. Данная система должна полноценно заработать в городе к 2026 году», - поручил Токаев.


По информации главы государства, в этом году в Алматы совершена пятая часть от всех регистрируемых в Казахстане уголовных правонарушений. Основная часть из них приходится на кражи и мошенничество.

Ключевым приоритетом государства является обеспечение безопасности, защита жизни, здоровья и имущества граждан. Поэтому преступности в городе нужно поставить мощный заслон", - заявил он.


В стране начата системная реформа, нацеленная на внедрение сервисной модели полиции, напомнил президент. По его словам, реализуемый в Алатауском районе пилотный проект показывает неплохие результаты.

Поэтому поручаю до конца следующего года открыть во всех районах города восемь сервисных центров полиции и создать межведомственные группы для обеспечения общественного порядка. Такой шаг позволит разгрузить отделения полиции и повысить эффективность их работы", - добавил Токаев.


Ранее сообщалось, что 9 из 10 преступлений в мегаполисе совершают безработные. При этом в городе проживает каждый пятый безработный молодой человек страны (14,4 тысячи человек).
 

 

новости по теме

Назначены руководитель аппарата МВД и замначальника ДП Алматы

16.11.2022, 20:57 7466
Назначены руководитель аппарата МВД и замначальника ДП Алматы
Фото: Polisia.kz
Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр внутренних дел Марат Ахметжанов представил руководящему составу министерства нового руководителя аппарата ведомства, сообщает Polisia.kz.
 
По согласованию с администрацией президента РК приказом министра внутренних дел на должность руководителя аппарата МВД назначен генерал-майор полиции Онал Бекиев.
 
Онал Бекиев работал заместителем начальника департамента внутренних дел Алматинской области, департамента кадровой политики МВД, департамента полиции на транспорте.
 
В октябре 2019 года был назначен начальником департамента полиции на транспорте МВД.
 
Глава ведомства отметил большой опыт работы нового руководителя аппарата министерства на различных ответственных должностях, а также его высокий профессионализм и пожелал успехов на новом месте работы.
 
Министр подчеркнул важность координации служб, информационно-аналитического обеспечения министерства, разработки новых подходов и внутрисистемных изменений в ведомстве.
 
Марат Ахметжанов также представил вновь назначенного заместителя начальника департамента полиции Алматы Даурена Утебаева.
 
Министр отметил, что новый замначальника не понаслышке знает работу территориального подразделения, прошел все ступени от рядового следователя до руководителя районного управления полиции. Он обозначил первоочередные задачи, поставленные главой государства перед МВД по мощному заслону преступности, эффективному обеспечению правопорядка и безопасности, защите граждан и их имущества в Алматы.
 

В Казахстане изменится структура Агентства по регулированию и развитию финансового рынка

16.11.2022, 20:41 8096
Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства внес изменения и дополнения в указ от 11 ноября 2019 года № 203 "О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан".
 
Строка, порядковый номер 9, изложена в следующей редакции: "9. Департамент координации (Астана)"; строка, порядковый номер 19, изложена в следующей редакции: "19. Управление региональных представителей в Астане".
 
Также Агентство по регулированию и развитию финансового рынка будет рассматривать обращения физических и юридических лиц в пределах своей компетенции в порядке и сроки, установленные законодательством Казахстана. Помимо этого будет изменена структура Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.
 
Указ вводится в действие со дня подписания.
 

Президент отметил важную роль креативной индустрии

16.11.2022, 20:20 8736
Президент отметил важную роль креативной индустрии
Фото: пресс-служба Акорды
Алматы. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Открывая встречу с молодыми предпринимателями в Алматы, глава государства отметил важную роль креативной индустрии в современном мире, сообщает пресс-служба Акорды.
 

Я очень рад, что Казахстан вышел на передовые позиции в области креативной индустрии. О Казахстане с этой позиции заговорили в положительном плане. В этом большая заслуга тех, кто здесь присутствует, я от всей души приветствую вас", - сказал президент.

 
Касым-Жомарту Токаеву рассказали о том, какие стартап-проекты реализуются в мегаполисе, насколько выгодно применять искусственный интеллект в бизнесе. Главу государства ознакомили с основными перспективами развития креативных индустрий не только в Алматы, но и во всей стране.
 
Президент высоко оценил успехи, которые молодые специалисты демонстрируют в этой сфере. Он подчеркнул, что поддержка креативного сектора сегодня является одной из важнейших задач государства.
 
Президент Казахстана пожелал участникам встречи успехов в их начинаниях.
 

Токаев встретился со студентами и молодыми учеными в Алматы

16.11.2022, 17:08 12021
Токаев встретился со студентами и молодыми учеными в Алматы
Фото: Акорда
Алматы. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился со студентами и молодыми учеными в Алматы, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Президент отметил, что Алматы является одним из передовых центров науки и образования.
 

Известный ученый-геолог Каныш Сатпаев основал в этом городе Академию наук. Многие наши ученые, трудившиеся в стенах академии, внесли огромный вклад в развитие казахской науки. Достижения старшего поколения должны найти свое достойное продолжение", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.

 
Глава государства отметил, что сейчас самые богатые и капитализированные компании мира производят и предоставляют услуги на основе финтеха, искусственного интеллекта, IT и других передовых технологий. Кроме того, многие страны приступили к созданию собственных "кремниевых долин".
 

Они приглашают лучших инженеров мира. Причина одна - наука превратилась в гигантскую индустрию. Эта отрасль формируется как сектор, который выводит всю экономику на новый уровень. Мы не должны оставаться в стороне от этой мировой тенденции. Наша страна на протяжении многих лет полагалась в основном на нефть, но сейчас наступили другие времена. Мы вступили в эпоху, когда человеческий капитал важнее природных богатств", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

 
По мнению президента, в Казахстане остро ощущается нехватка высококлассных технических кадров.
 

Сегодня многое изменилось. Сильные специалисты-технари буквально нарасхват. Быть инженером стало снова престижно и экономически выгодно. В последние годы наблюдается большой интерес молодых людей к техническим профессиям. В стране из 610 тысяч студентов 112 тысячи сейчас обучаются по техническим специальностям. В Казахстане быстро развиваются новые отрасли экономики. К примеру, только в отечественном IT-секторе в ближайшие годы появится 150 тысяч новых рабочих мест", - заявил он.

 
Глава государства напомнил, что наша земля богата различными ресурсами, в недрах Казахстана есть вся таблица Менделеева.
 

Отныне все природные богатства Казахстана принадлежат всем его гражданам. Мы закрепили это важное положение на уровне Конституции. Однако, самое главное богатство нашей страны – это люди. Поэтому главная задача государства заключается в создании всех необходимых условий для их самореализации", - отметил он.

 
Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на развитии качественного и доступного образования. Он отметил, что в последние годы наша страна добилась значительного прогресса в этом направлении.
 

Был закрыт ряд вузов и колледжей, в которых обучение не соответствовало требуемому уровню. Эта работа должна продолжиться. Здесь не будет никаких послаблений, потому что нашей стране нужны не конторы по раздаче дипломов, а конкурентоспособные учебные заведения. В нашем обществе должен укорениться культ знаний, а не диплома", - сообщил президент.

 
Вместе с тем глава государства отметил приоритетность повышения качества образования и внедрения передового международного опыта в отечественных вузах.
 

По моему поручению усиливается академическая кооперация с ведущими зарубежными университетами. В разных городах страны на базе казахстанских вузов уже открыты филиалы нескольких крупных российских образовательных учреждений. А в Kozybayev University в Петропавловске 175 студентов начали обучаться по программе Университета Аризоны. В ближайшее время в Казахстане будут созданы филиалы вузов Великобритании, Германии, Канады, Нидерландов, Южной Кореи и США. Интеграция в мировое образовательное пространство усилит конкурентоспособность наших вузов, повысит привлекательность казахстанского высшего образования", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

 
Лидер Казахстана также подчеркнул, что наряду со студентом главной фигурой нашей системы образования должен стать педагог. Он сказал, что повышение престижа этой благородной профессии имеет особое значение.
 

Правительству следует проработать механизмы повышения зарплат преподавателей, а также ученых вузов, научно-исследовательских институтов с 1 июля 2023 года. Мы строим общество равных возможностей для всех граждан. Поэтому государством принимаются конкретные шаги для расширения доступа к качественному высшему образованию", - отметил президент.

 
Глава государства в своей речи обратил внимание на важность выделения образовательных грантов вузам страны с акцентом на инженерно-техническую сферу.
 
Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев призвал уделять должное внимание условиям обучения и проживания студентов.
 

Сегодня в Алматы остро стоит вопрос обеспечения 37 тысяч студентов общежитиями. Мы не сможем решить эту проблему, если темпы строительства будут такими же низкими, как сейчас. Более того, с каждым годом увеличивается численность населения, количество студентов. Правительству необходимо до 1 апреля следующего года разработать новые подходы к ликвидации нехватки общежитий. В первую очередь необходимо привести в порядок ситуацию в Алматы", - поручил президент.

 
Лидер страны подчеркнул, что наиболее эффективным подходом является внедрение открытой модели науки. Он полагает, что это даст возможность университетам тесно сотрудничать с частным сектором.
 

По моему поручению правительство разрабатывает способы вовлечения бизнеса в это дело путем предоставления налоговых льгот. Очень важно мотивировать бизнес, вкладывать средства в исследовательские проекты. Необходимо стимулировать частные компании, занимающиеся недропользованием, вкладывать свои средства в проекты научных исследований. Для этого также необходимо совершенствовать законы и вносить соответствующие изменения", - заявил он.

 
Еще одним способом реализации такой стратегии, по мнению президента, являются эндаумент-фонды.
 

Я дал поручение создать при Сатпаевском университете научно-исследовательский хаб новых технологий. Его инфраструктурой могут пользоваться все технические учебные заведения. Правительству необходимо рассмотреть возможность финансирования научно-исследовательских хабов. Эту проблему можно решить, включив хабы в категорию инвестиционных проектов государства", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.

 
В завершение встречи глава государства сказал, что хорошее образование является важнейшим институтом социализации человека, прививает правильные ценности и нормы поведения.
 

Президент наградил ряд деятелей Алматы

16.11.2022, 15:38 13806
Алматы. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Алматы наградил орденами и медалями ряд деятелей города, сообщает Акорда.
 
Указом главы государства за значительные достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан награждены:
 
  • орденом "Парасат" - Нысанбаева Любовь Владимировна - президент ОО "Союз градостроителей Казахстана", город Алматы;
  • орденом "Құрмет" - Дуйсенбаева Роза Айтжановна - врач детской городской клинической инфекционной больницы;
  • медалью "Ерлігі үшін" - Нуржаубаев Кайрат Бекалихановича - командир отделения специализированной пожарной части № 6 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы МЧС РК;
  • медалью "Ерен еңбегі үшін" - Мусаров Садыкжан Абдулович - руководитель производства ТОО "Hyundai Trans Auto";
  • медалью "Шапағат" - Төлепберген Әділхан Темірханұлы - магистрант НАО "Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. Сатпаева".
 
Настоящий указ вводится в действие со дня подписания.
 

Токаев о январской трагедии: Есть попытки представить преступления как народное восстание

16.11.2022, 11:30 17811
Токаев о январской трагедии: Есть попытки представить преступления как народное восстание
Фото: facebook Сергей Алексеенок
Алматы. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На встрече с общественностью Алматы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о попытках оправдать преступные деяния, совершенные во время январских погромов, и представить их как народное восстание.
 

Мне, как коренному алматинцу, было очень больно видеть, как преступники разрушают город - золотую колыбель нашего народа. В тот момент любое промедление привело бы к тому, что бандиты, почувствовавшие свою безнаказанность, растерзали наш любимый город. В критический для судьбы страны момент наш народ проявил беспримерное единство и решительность", - сказал президент, обращаясь к алматинцам.

 
Он подчеркнул важность четкого различия мирных митингов населения и кровавых преступлений, совершенных бандитами.
 

Мы не должны поддаваться на провокации и идти на поводу у деструктивных сил, пытающихся посеять раздор в нашем обществе. Недопустимо героизировать участников беспорядков и пытаться оправдать преступные замыслы их организаторов. Все они понесут заслуженное наказание", - заверил президент.

 
Он высказался о решении амнистировать тех участников январских событий, которые не совершили тяжких преступлений.
 

Закон об амнистии уже принят. Убежден, это верный шаг с точки зрения гуманизма, потому что милосердие - это благое дело. После необходимых юридических процедур амнистированные смогут вернуться к своим близким. Надеюсь, что подобная трагедия больше никогда не повторится. Мы сделаем все для этого", - сказал президент.


Он также рассказал, что перед январскими событиями были люди, которые целенаправленно раскачивали ситуацию в стране. Они различными способами подогревали протестные настроения и преследовали цель расколоть наше общество. Поэтому многие из них тоже косвенно ответственны за случившуюся январскую трагедию.

Потому что, прекрасно видя, как обостряется обстановка и нарастает хаос, они, наоборот, призывали людей выходить на улицы и площади, тем самым усугубив и без того сложную ситуацию. Но в критический момент они попрятались по своим домам. В самый пик событий их не было ни видно, ни слышно. Тем временем тысячи, может быть, десятки тысяч ответственных граждан, объединенных в общественные дружины, охраняли различные объекты, противостояли мародерам. Волонтеры обеспечивали горячим питанием военнослужащих и полицейских. Они и есть самые настоящие герои, которые не бьют себя в грудь, не пытаются что-то доказать, не требуют к себе особого внимания. Тогда как провокаторы только и желают выставить себя героями», - высказался Токаев.


Когда ситуация нормализовалась, продолжил президент, они снова потянулись на площади и улицы, "будто действительно радеют за справедливость и благополучие сограждан".

Я считаю, что это двуличие и откровенный цинизм. К сожалению, и сейчас они пытаются вести эту опасную игру. Для них это лишь игра, где их заботит только мнимая популярность в социальных сетях и желание обратить на себя внимание тайных спонсоров. От этого страдают простые граждане и интересы государства. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что перед выборами говорить такого рода вещи не принято. Я решил сказать как есть, зато честно. Наш народ всегда умел отличать зерна от плевел. Поэтому уверен, что у таких людей в Казахстане нет и не будет никакого политического будущего. Но нельзя исключать, что они могут стать инструментом в руках различных деструктивных сил, пытающихся дестабилизировать обстановку в нашей стране. Убежден, что благодаря конструктивному диалогу всех ответственных общественно-политических сил мы не допустим этого. Я вижу в обществе надежду и веру в то, что все наши стратегические цели по построению сильной и развитой страны будут достигнуты. И это самое главное. Уверен, вместе мы преодолеем все вызовы и решим все поставленные задачи», - добавил глава государства.


Ранее Касым-Жомарт Токаев высказался, что в стране есть те, кто желает повторения январской трагедии.
 

 

В Казахстане с начала года более 364 млрд тенге выплачено в виде пособий по инвалидности и потере кормильца

16.11.2022, 09:17 20051
В Казахстане с начала года более 364 млрд тенге выплачено в виде пособий по инвалидности и потере кормильца
Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за 10 месяцев текущего года выплачено более 364 млрд тенге в виде государственных социальных пособий по инвалидности и потере кормильца. В октябре 2022 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 28,3 млрд тенге, по случаю потери кормильца - 8,4 млрд тенге, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.
 
По состоянию на 1 ноября 2022 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 530,8 тысячи человек, по случаю потери кормильца - 171,7 тысячи человек.
 
Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца зависят от группы и причины инвалидности, количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемой законом "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год.
 
На 1 ноября 2022 года средний размер государственных социальных пособий по инвалидности составил 53 364 тенге, государственных социальных пособий по случаю потери кормильца - 48 877 тенге.
 

Назначен новый вице-министр юстиции

15.11.2022, 18:31 26061
Назначен новый вице-министр юстиции
Фото: Telegram/UKIMET
Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Бекболат Молдабеков назначен на должность вице-министра юстиции Республики Казахстан, сообщает пресс-служба правительства.
 
Бекболат Молдабеков родился в 1991 году в Жамбылской области. Выпускник Казахского экономического университета имени Т. Рыскулова по специальности "Информационные технологии".
 
Трудовую деятельность начал в качестве аналитика проектного офиса в АО "Национальные информационные технологии". В последующем работал главным экспертом управления развития новой модели информатизации и экспертизы нормативно-технической документации Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию РК.
 
В 2017 году был назначен на должность руководителя управления новой модели информатизации и экспертизы нормативно-технической документации департамента информатизации Министерства информации и коммуникаций РК.
 
Позже приступил к работе в должности заместителя директора департамента цифровизации.
 
В связи с реорганизацией министерства получил аналогичную должность в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
 
С 23 декабря 2020 года по 9 августа 2021 года занимал должность директора департамента цифровых решений Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
 
С 9 августа 2021 года назначен на должность заместителя председателя Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
 

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