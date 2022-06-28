Трое из пяти новых алматинцев - приезжие

АЛМАТЫ. 27 ИЮНЯ - Трое из пяти новых жителей Алматы являются приезжими, сообщает акимат города, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как говорится в проекте "Основные приоритеты плана развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года", Алматы, как и другие быстрорастущие города, сталкивается с вызовами урбанизации.

Так, отмечается опережающий рост населения за счет внутристрановой миграции: 3 из 5 новых алматинцев - приезжие. Помимо этого, упоминаются "маятниковая миграция (ежедневно въезжает более 400 тысяч человек), рост рисков преступности. Высокий уровень заболеваемости, в 2,3 выше средней по РК от болезней системы кровообращения. Высокий спрос на социальные услуги: 19,6 тысячи дефицит мест в школах". Согласно данным, более 60% государственных сетей поликлиник перегружены в 1,7 раза.

Кроме того, в проекте отмечается низкий рост доходов горожан. Так, с 2015 года рост рост реальных доходов населения Алматы составил всего 2%.

В мегаполисе регистрируется высокий уровень инфляции - 8,8% с начала 2022 года.

При этом сохраняются повышенные инфляционные ожидания. 25%, или 380 тысяч взрослых алматинцев, не имеют доступа к социальному медицинскому страхованию", - говорится в плане развития.

Также отмечается, что 9 из 10 преступлений в мегаполисе совершают безработные. При этом в городе проживает каждый пятый безработный молодой человек страны (14,4 тысячи человек)

Согласно документу, в Алматы имеет место значительная доля теневой экономики - 28,3% от ВРП города (5,4% от ВВП страны).

Также отмечаются дисбалансы в качестве жизни районов города.

В южной части – концентрация объектов образования (60%), культуры (85%) и парковых зон (75%). В северной части - промзоны, склады, ветхое жилье (61%). Растущие потоки транспорта, заторы - 470 тысяч городских и 230 тысяч въезжающих машин. Отставание в развитии инженерных сетей: 1/5 дворов и улиц города не освещены; износ электрических сетей 65%, потери в сетях 14%; потери в холодном водоснабжении 30%; более 40 тысяч человек потребляют привозную воду", - говорится в тексте документа.

Как сообщалось ранее, последние 10 лет население Алматы очень быстро растет . В 2011 году в городе проживали 1,4 миллиона человек. В 2021 году нас стало более 2 миллионов.

Но на самом деле есть еще "Большой Алматы". Его все видят, но не признают. Пять примыкающих районов - от Узынагаша до Шелека и на север до Капшагая - это все одна агломерация, которая живет своей жизнью", - пишет издание Caravan.kz (статья Адила Урманова).

Также отмечается, что вокруг мегаполиса проживает больше миллиона человек, которые ориентированы на Алматы: основная часть или работает на город, или напрямую трудится здесь.

Окрестности превратились в его спальные районы для бедных. Этот миллион человек - тоже ресурс для недовольства. Все они приехали сюда не потому, что им нравится жить в пробках. Итак, население Алматы - больше 3 миллионов человек. Откуда они появились?" - говорится в материале.

Три и области - СКО, ВКО и Костанайская - прямо деградируют. Количество жителей там сократилось по сравнению с тем, что было 10 лет назад. Люди из всех этих регионов выезжают или за рубеж, или, что чаще, в Нур-Султан и Алматы.

Только в прошлом году сальдо миграции Туркестанской области составило минус 37 тысяч человек, Алматинской - минус 15 тысяч, ВКО - минус 12 тысяч, Жамбылской области - минус 12 тысяч, Костанайской - минус 5,2 тысячи человек. Почти все они оказались в трех городах: Алматы, Нур-Султане и Шымкенте.

Массовая миграция в Алматы и Нур-Султан привела к маргинализации населения.

Во время январских событий в Алматы вместе с боевиками грабили и громили магазины и торговые центры маргиналы. Это обычные граждане Казахстана, которые не смогли или пока не успели устроить свою жизнь. Кто эти люди и откуда они появились?" - пишет Caravan.kz.

Также отмечается, что, судя по хроникам полиции, большая часть мародеров проживает или проживала в Алматы.