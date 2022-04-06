В Казахстане каждый пятый безработный проживает в Алматы и Алматинской области

НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - В Казахстане каждый пятый безработный проживает в Алматы и прилегающей Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Среди регионов РК самый высокий уровень безработицы отмечен в Туркестанской области и городе Алматы - 5,1%. Следом идут Шымкент и Западно-Казахстанская область - 5%. Самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Нур-Султане и Карагандинской области - всего 4,6%. В численном выражении наибольшее количество безработных проживает в Алматы: 52,9 тыс. человек. Следом идут Алматинская (49 тыс. человек) и Туркестанская (41,8 тыс. человек) области", - информирует finprom.kz .

Аналитики отметили, что уровень безработицы населения, оставаясь без изменений второй год подряд, к концу 2021 года составил 4,9%.

При этом численность безработного населения за год сократилась на 0,6% - до 450,4 тыс. человек, годом ранее был отмечен рост показателя сразу на 2,6%.

Тем временем разрыв между уровнем безработицы среди городского и сельского населения растет. Так, уровень безработицы в городах к началу года составил 5%, оставшись без изменений по сравнению с концом 2020 года. В то же время на селе уровень безработицы за год сократился с 4,8% до 4,7%", - заявили аналитики.

Эксперты отметили, что в гендерном разрезе разрыв еще значительнее: если уровень безработицы среди мужчин за год сократился с 4,4% до 4,1%, то среди женщин, наоборот, увеличился с 5,4% до 5,6%.

Последние 10 лет население Алматы очень быстро растет. В 2011 году в городе проживали 1,4 миллиона человек. В 2021 году нас стало более 2 миллионов. Но на самом деле есть еще "Большой Алматы". Его все видят, но не признают. Пять примыкающих районов - от Узынагаша до Шелека и на север до Капшагая - это всё одна агломерация, которая живет своей жизнью", - пишет издание Caravan.kz в статье Адила Урманова.

Также отмечается, что вокруг мегаполиса проживает больше миллиона человек, которые ориентированы на Алматы: основная часть или работает на город, или напрямую трудится здесь.

Окрестности превратились в его спальные районы для бедных. Этот миллион человек - тоже ресурс для недовольства. Все они приехали сюда не потому, что им нравится жить в пробках. Итак, население Алматы - больше 3 миллионов человек. Откуда они появились?", - говорится в тексте.

По данным издания, за 10 лет, с 2011 года, число казахстанцев выросло с 16,5 до 19 млн человек. Рост - примерно 17 %. Шесть регионов показали рост выше среднего: Нур-Султан, Актюбинская, Атырауская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области. Столица - это супермагнит для миграции. Как и Мангистауская с Атырауской области. Только 2 области растут естественным путем: Туркестанская и Актюбинская.

Остальные теряют население, даже если формально показатели там растут. Вот, например, Жамбылская область. Вроде крупная: здесь живет больше миллиона человек. И с рождаемостью всё в порядке. Но за 10 лет численность населения выросла меньше чем на 10 процентов. Если бы население росло хотя бы по среднему по стране показателю, то здесь проживал бы 1 млн 200 тысяч человек. По факту только 1 млн 140 тысяч. Куда делись 60 тысяч? Почти наверняка переехали в Алматы и Нур-Султан. В этом нет ничего плохого или криминального. Но важно, устроились ли переселенцы на новом месте?", - пишет Caravan.kz.

Издание отмечает, что "три области - СКО, ВКО и Костанайская - прямо деградируют. Количество жителей там сократилось по сравнению с тем, что было 10 лет назад. Люди из всех этих регионов выезжают или за рубеж, или, что чаще, в Нур-Султан и Алматы".

Только в прошлом году сальдо миграции Туркестанской области составило минус 37 тысяч человек, Алматинской - минус 15 тысяч, ВКО - минус 12 тысяч, Жамбылской области - минус 12 тысяч, Костанайской - минус 5,2 тысячи человек. Почти все они оказались в трех городах: Алматы, Нур-Султан и Шымкент", - информирует Caravan.kz.





Как отмечает издание, массовая миграция в Алматы и Нур-Султан привела к маргинализации населения.





Во время январских событий в Алматы вместе с боевиками грабили и громили магазины и торговые центры маргиналы. Это обычные граждане Казахстана, которые не смогли или пока не успели устроить свою жизнь. Кто эти люди и откуда они появились?", - пишет Caravan.kz.

Также отмечается, что судя по хроникам полиции, большая часть мародеров проживает или проживала в Алматы.

Слишком хорошо они знают местность. Да и трудно из осажденного города вывезти холодильники и кондиционеры. Это не мобильники, не ювелирные украшения или одежда. Именно такие ценности находят у людей, которых задерживает полиция в других регионах страны. По фото- и видеосъемкам видно, что магазины грабила не только молодежь, но и люди постарше, в том числе женщины. И все местные политологи дружно согласились, что мародерами стали в основном маргиналы: жители южной столицы, недавно живущие в мегаполисе, часто без работы и своего жилья. Именно эту часть населения можно легко подтолкнуть к преступлению, что организаторы беспорядков успешно и сделали", - говорится в тексте.