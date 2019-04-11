Избирательный взнос для кандидата в президенты составит 2 млн 125 тыс. тенге - ЦИК РК

Нур-Султан. 10 апреля. Kazakhstan Today - Размер избирательного взноса для кандидатов на внеочередных президентских выборах в Казахстане составит 2 млн 125 тыс. тенге, сообщил заместитель председателя Центризбиркома Константин Петров на заседании ЦИК, передает Kazakhstan Today.

"Избирательный взнос составляет 50 минимальных заработных плат. С января 2019 года МЗП составляет 42 500 тенге. Следовательно, сумма избирательного взноса составляет 2 миллиона 125 тысяч тенге", - сказал Константин Петров.

Он также уточнил, что избирательный внос возвращается кандидату в случае избрания на должность или набора более 5% голосов на всеобщих выборах.

Внеочередные выборы президента РК назначены на 9 июня 2019 года, пишет Kazpravda.kz.

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