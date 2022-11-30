На реализацию нацпроекта "Комфортная школа" выделят 2,6 трлн тенге

Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве рассмотрели национальный проект "Комфортная школа", на реализацию которого из республиканского бюджета буде выделено 2,6 трлн тенге.
Нацпроект направлен на решение проблем нехватки ученических мест, ликвидацию аварийных и трехсменных школ.
Основное отличие новых школ, которые будут строиться в рамках этого проекта, - это проектирование и полное оснащение всеми предметными кабинетами, компьютерными классами, лабораториями и мастерскими по единым стандартам", - рассказал премьер-министр РК Алихан Смаилов.
По его словам, проекты школ будут иметь современный интерьер. Предусмотрены раздельные блоки для младших и старших классов со своими столовыми, спортзалами.
В школах будут установлены индивидуальные шкафчики для хранения учебников и личных вещей. Тем самым мы разгрузим тяжелые рюкзаки школьников. Кроме того, комфорт будет создаваться партами-трансформерами, питьевыми фонтанчиками, а также зонами для общения учеников на каждом этаже", - рассказал глава кабмина.
В 2023-2025 годы планируется построить 401 комфортную школу. На реализацию этого проекта из республиканского бюджета будет выделено 2,6 трлн тенге.
Смаилов поручил акимам регионов до конца текущего года обеспечить выделение земельных участков и продумать вопросы подведения инженерных коммуникаций.
Министерству просвещения совместно с заинтересованными госорганами и акиматами поручено обеспечить своевременное исполнение мероприятий проекта.
Напомним, в рамках нацпроекта до конца 2025 года будет введено более 800 тысяч ученических мест, что решит проблему трехсменных и аварийных школ, заявил министр министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов.