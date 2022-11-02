В 2024 году в Алматы начнут строить 20 новых школ - Аймагамбетов

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Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Для решения проблемы тяжелых рюкзаков, а также повышения уровня цифровизации в школах Казахстана предлагается использовать планшеты в качестве цифровых учебников, сообщил в ходе заседания правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин.

Планшеты будут использоваться в качестве цифровых учебников, а также инструмента для доступа к онлайн-образовательным ресурсам из дома", - заявил министр.

Он отметил, что подобные меры уже были апробированы в ряде развитых стран, в том числе в школах Великобритании, Норвегии, Южной Кореи и Турции, и показали хороший результат.

По его словам, в этих странах ставилась цель по снижению цифрового неравенства среди регионов, а также по снижению веса рюкзаков.

Наше предложение - в 2023 году обеспечить более 400 тысяч первоклассников планшетами через механизм сервисной модели", - сообщил он.

Также министр рассказал об основных преимуществах предлагаемого механизма.

Во-первых, при использовании сервисной модели в отличие от прямого закупа снижается единовременная нагрузка на бюджет за счет распределения суммы контракта на 4 года, в течение которых ученик завершит обучение в начальных классах.

Данная модель уже активно используется операторами связи при продаже телефонов и планшетов населению и бизнесу", - подчеркнул Багдат Мусин.

Во-вторых, в рамках сервисной модели помимо услуги по аренде планшетов будут закупаться услуги по обеспечению мобильным интернетом со специальным тарифом для школьников, а также сервисному обслуживанию для обеспечения бесперебойной работы планшетов.

В-третьих, немаловажным фактором является возможность удаленного доступа к планшету для обновления списка разрешенных онлайн-ресурсов (так называемый белый интернет).

Самое главное, отметил он, в целях снижения зависимости от зарубежного производства данный механизм будет доступен лишь отечественным производителям.

Также локализацию производства предлагается разбить на 3 этапа.

Первый этап - организация сборочного производства планшетов в 2023 году, который включает в себя размещение на территории РК сборочной линии основных компонентов и подготовки специалистов для дальнейшего обучения.

На втором этапе нужна синергия с вузами и колледжами для обучения новых специалистов.

Третий этап, по словам министра, должен включать в себя совокупность R&D работ, направленных на получение новых знаний и практическое применение при создании планшетов. Благодаря этому выпускники вузов будут работать в сфере микроэлектроники и участвовать в создании новых продуктов.

Кроме того, предлагается совместно с заинтересованными государственными органами и мобильными операторами связи принять следующие меры:

1) Минпросвещения совместно с МЦРИАП в срок до 15 ноября текущего года утвердить основные требования к планшетам, в том числе список "белых" сайтов для доступа в интернет;

2) МЦРИАП совместно с Минпросвещения определить ежегодный механизм закупа и передачи планшетов ученикам;

3) МФ совместно с МЦРИАП до 1 декабря текущего года проработать вопрос финансирования по приобретению планшетов по сервисной модели;

4) МЦРИАП определить механизм распределения услуги по обеспечению школ интернетом между операторами связи с учетом покрытия сети;

5) МЦРИАП совместно с операторами связи обеспечить сервисное обслуживание для бесперебойной работы планшетов и интернета.