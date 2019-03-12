В составе террористических групп за рубежом находятся 300 взрослых граждан РК и с ними 500 детей

Астана. 11 марта. Kazakhstan Today - В составе террористических групп за рубежом, по оценке, находятся 300 взрослых граждан РК и с ними 500 детей. Об этом в ответ на запрос агентства сообщили в Комитете национальной безопасности.

На данный момент в составе международных террористических организаций (МТО) за рубежом насчитывается до 300 граждан РК (60-70 мужчин и 230-240 женщин). Вместе с родителями находятся около 500 детей. В то же время, цифры являются оценочными, в связи с гибелью людей в ходе боевых действий дать точное количество не представляется возможным", - проинформировали в Комитете.

При этом в ведомстве отметили, что в настоящее время госорганами Казахстана реализуются все необходимые меры по возвращению казахстанских граждан из зон боевых действий, а также их реабилитации и социальной адаптации в РК.

Одновременно принимаются меры по противодействию вербовке казахстанцев для выезда в зоны конфликта.

Уполномоченными органами в целях предупреждения и недопущения выезда граждан РК в зоны вооруженных конфликтов принимаются меры по нейтрализации в сети Интернет экстремистских сайтов, содержащих пропаганду терроризма. Ведется разъяснительная и контрпропагандистская работа в религиозной среде, направленная на формирование неприятия радикальной идеологии", - уточнили в ведомстве.

Как отметили в КНБ, террористические организации в последние годы в качестве основной площадки для вербовки новых адептов используют популярные социальные сети и мессенджеры в Интернете. При вербовке члены МТО чаще всего прибегают к технологиям манипулирования и влияния, играя на эмоциональных, религиозных чувствах, а также семейно-бытовых проблемах граждан. По этой причине в большей степени вербовке подвергаются молодые люди: не старше 30-летнего возраста.

Во избежание попадания под влияние радикальной идеологии сторонников терроризма гражданам рекомендуется не вступать в контакт с неизвестными пользователями, не посещать сомнительные сайты религиозной направленности и не подписываться в группы, не являющиеся официальными веб-ресурсами ДУМК, а также госорганов и организаций РК. В религиозных вопросах рекомендуется ориентироваться на представителей официального Духовенства (имамов ДУМК и других служителей культа)", - пояснили в Комитете.

Вместе с тем родным и близким молодых людей в КНБ рекомендовали обращать внимание на любые изменения в их поведении под влиянием религии. Главным образом насторожить должны отчужденность, неприятие светских устоев, стремление навязать собственную трактовку религиозных канонов. Подробные рекомендации имеются на веб-ресурсах соответствующих НПО.

Также в КНБ отметили, что после поражения "Исламского государства" агитационная деятельность его сторонников несколько снизилась, но все еще остается на высоком уровне.

Основным источником распространения экстремистских идей в Казахстане является пропаганда и распространение в социальных сетях и мессенджерах аудио и видеоматериалов.

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