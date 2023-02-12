11.02.2023, 11:41 35786
До 30% планируют увеличить долю молодых предпринимателей в Казахстане
Одной из основных новелл является внедрение индекса развития молодежи, который позволит оценивать эффективность акиматов по работе с молодежью и решению их проблем
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Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Проекты концепций молодежной политики и развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования рассмотрены на совещании в правительстве.
Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали сообщил, что проект Концепции молодежной политики включает 6 направлений, 10 целевых индикаторов и 72 мероприятия. Одной из основных новелл является внедрение Индекса развития молодежи, который позволит оценивать эффективность акиматов по работе с молодежью и решению их проблем.
Мы нацелены к 2029 году повысить уровень информированности молодежи о мерах господдержки до 90%, вовлеченности в волонтерские, благотворительные и экологические инициативы до 32%", - уточнил Кыдырали.
Проект Концепции также предусматривает увеличение доли молодых предпринимателей - до 30%, трудоустроенных молодых людей из числа обратившихся в центры занятости населения - до 61%.
К 2029 году планируется обеспечить занятостью 2,3 млн молодых людей, из них 1 млн - сельских жителей. В то же время цифровой грамотности будут обучены 1,5 млн молодых казахстанцев, проживающих в сельской местности, рассказали в правительстве.
Министр просвещения Гани Бейсембаев, представляя проект Концепции развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования на 2023-2029 годы, отметил, что ее реализация позволит обеспечить доступ детей от 2 до 6 лет к качественному дошкольному образованию и будет способствовать повышению качества школьного образования.
Будут приняты меры по созданию комфортной и безопасной образовательной среды путем ликвидации трехсменных и аварийных школ, дефицита ученических мест. Для решения вопроса будет введено 1,5 млн новых ученических мест. Ожидается полное оснащение школ системами безопасности. К 2026 году будут модернизированы 5 тыс. школ в селах, малых городах и районных центрах.
Важное внимание уделено созданию условий для развития творческой, интеллектуальной и физически развитой личности, а также обеспечению качественного оздоровления и отдыха детей.
В системе технического и профессионального образования акцентировано внимание на получении казахстанской молодежью бесплатного обучения в колледжах по востребованным специальностям.
Напомним, В РК разработали концепцию государственной молодежной политики до 2027 года. Данная концепция является документом, определяющим процессы, направленные на создание благоприятных условий для самореализации молодежи в свете новых вызовов суверенного Казахстана, а также определяет основные задачи и приоритеты в сфере социальной и экономической интеграции молодых людей в общество".
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10.02.2023, 19:32 59831
Глава МВД представил проект концепции по обеспечению общественной безопасности
Концепция будет учитывать реальные запросы общества, что соответствует принципу "слышащего государства"
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Проект концепции по обеспечению общественной безопасности в партнерстве с гражданским обществом на 2024-2028 годы рассмотрен на совещании в правительстве под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает пресс-служба главы правительства.
Министр внутренних дел Марат Ахметжанов, представляя проект концепции, отметил три стратегических направления: повышение уровня защищенности жизни, здоровья и имущества граждан; создание эффективной системы профилактики правонарушений; трансформацию полиции в современную эффективную организацию по обеспечению безопасности.
Он подчеркнул, что главной особенностью концепции является изменение подходов к ее разработке. В разработку концепции с первого этапа активно вовлекается общественность, НПО, независимые эксперты, международные организации, научное сообщество, а также заинтересованные госорганы. Таким образом, концепция будет учитывать реальные запросы общества, что соответствует принципу "слышащего государства".
В связи с ростом обращений по вопросам семейно-бытового насилия, проект концепции предполагает внесение таких законодательных изменений: переход от заявительной к выявительной форме реагирования и усиление ответственности за бытовое насилие.
Изменения коснутся и профилактики наркомании, включая внедрение системы раннего выявления фактов потребления наркотиков, предупреждения преступлений против собственности, которые занимают 90% всех правонарушений, противодействия интернет-мошенничеству и другие сферы.
Предлагается провести ревизию всех нормативно-правовых актов, систематизировать законодательство по профилактике преступлений и предусмотреть механизм партнерства с экспертами, НПО, учеными.
Участники совещания в целом одобрили проект концепции. Премьер-министр Алихан Смаилов поручил МВД обеспечить разработку документа с общественностью и внести в Аппарат правительства.
10.02.2023, 18:20 60991
Акимы нескольких областей Казахстана отчитались перед президентом
Главе государства были представлены отчеты об итогах социально-экономического развития регионов за 2022 год
Фото: Акорда
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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акимов Мангистауской, Туркестанской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областей, сообщает Акорда.
Главе государства были представлены отчеты об итогах социально-экономического развития регионов за 2022 год и планы на предстоящий период.
Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев сообщил президенту, что в 2022 году в регионе было реализовано 15 инвестиционных проектов стоимостью 25 млрд тенге. В результате объем привлеченных инвестиций увеличился на 15,8% и составил 762 млрд тенге. Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства по сравнению с прошлым годом выросло на 33,3% и составило 75,3 тысячи. Объем оказанных услуг в сфере туризма вырос в 1,6 раза. Регион посетила 231 тысяча казахстанских и зарубежных туристов.
Также президента проинформировали о реализации его поручения по обеспечению жителей питьевой водой. В частности, в прошлом году 12 сельских населенных пунктов были обеспечены централизованным водоснабжением. Для поэтапного решения дефицита питьевой воды продолжается реализация 9 проектов с общей мощностью опреснения 286 тысяч кубометров, рассчитанных до 2025 года.
Главе государства также было доложено о работе по улучшению сферы жилищно-коммунального хозяйства, модернизации инженерной инфраструктуры Актау, реконструкции Мангистауского атомного энергетического комбината (МАЭК).
Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды сообщил Касым-Жомарту Токаеву, что в прошлом году валовый региональный продукт достиг 3 трлн тенге, при этом объем продукции агропромышленного комплекса составил рекордную сумму - 1 трлн тенге. В отрасль привлечено 75 млрд тенге инвестиций. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства выросло до 184 579.
Главе государства было доложено, что питьевой водой обеспечены семь населенных пунктов, в которых отсутствовали водопроводы. В этом году планируется провести водопроводы и обновить изношенные системы водоснабжения в 25 населенных пунктах. В 56 населенных пунктов будет проведен газ, еще в 47 селах будут обновлены электросети.
Аким доложил, что в прошлом году были построены 54 школы, 21 из которых уже сдана в эксплуатацию. В этом году планируется сдать дополнительно 20 школ. В рамках национального проекта "Комфортная школа" в регионе одобрено строительство 63 учебных заведений. Кроме того, будет построено 49 медицинских объектов в сельской местности.
Президенту был представлен отчет о работе по предупреждению подтоплений в населенных пунктах, расположенных вдоль Сырдарьи. За счет проведения профилактических работ была исключена опасность подтопления 43 населенных пунктов в пяти районах. Из-за проливных дождей в отдельные дворы в ряде районов поступила вода, около 200 человек были эвакуированы в безопасные места. Сейчас ситуация стабилизировалась, и жители вернулись в свои дома. Специальная комиссия определяет объем нанесенного ущерба.
Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров проинформировал президента о развитии сельского хозяйства и реализации инвестиционных проектов в регионе.
По информации акима области, в сельском хозяйстве и промышленности будет реализовано 62 инвестпроекта на сумму 160 млрд тенге. В регион также планируют привлечь 430 млрд тенге инвестиций, половина из которых будет направлена в сельское хозяйство.
Главе государства также рассказали о подготовке к весенне-полевым работам. На текущий момент засыпано 489 тысячи тонн семян, будет внесено 180 тысяч тонн минеральных удобрений. Кроме того, в текущем году акционеры направят 6 млрд тенге на строительство новой дымовой трубы и капитальный ремонт котлоагрегатов ТЭЦ-2. Планируется ремонт и реконструкция 7,2 километров тепловых сетей на 1,1 млрд тенге.
Аким сообщил, что в Северном Казахстане будет отремонтировано 650 километров дорог, построено 300 тысяч квадратных метров жилья. Улучшено водоснабжение в 22 селах, где проживают более 16 тысячи человек.
Отдельно была представлена информация о строительстве школ и медицинских учреждений в рамках нацпроектов "Комфортная школа" и "Модернизация сельского здравоохранения".
Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев доложил главе государства о состоянии дел в жилищно-коммунальной и социальной сферах, привлечении инвестиций, динамике промышленного и сельхозпроизводства.
Как сообщил аким, в реализации находятся 53 крупных проекта, будет создано 12 тысяч рабочих мест. В регионе растет число действующих субъектов малого и среднего бизнеса. В планах местных органов - профинансировать 5,5 тысячи проектов на 18 млрд тенге и создать 5,8 тысячи рабочих мест. Кроме того, в прошлом году было введено 597 тысяч квадратных метров жилья. В сельском хозяйстве в 2022 году возвращено более 1,2 млн гектаров земель. В 2023 году планируется возвратить 580 тысяч гектаров неиспользуемых земель.
Главе государства рассказали и о планах в социальной сфере. В частности, в рамках модернизации сельского здравоохранения будет построено 92 медицинских объекта в селах, созданы две межрайонные больницы. Также предусмотрено строительство клиники на 300 коек при Медицинском университете Караганды и перинатального центра на 200 коек. За 2023-2025 годы в области должны построить 18 современных школ.
По итогам встреч Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость своевременной и качественной реализации поручений, данных им ходе рабочих поездок по областям. Он также отметил важность дальнейшего обеспечения стабильного социально-экономического развития регионов и повышения благосостояния населения.
Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Марат Ахметжанов отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым.
10.02.2023, 16:02 66011
Кочетов назначен вице-министром информации и общественного развития
Фото: telegram/UKIMET
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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Евгений Кочетов назначен на должность вице-министра информации и общественного развития РК, сообщает пресс-службе премьер-министра.
Евгений Кочетов родился в 1988 году.
Он окончил Казахский гуманитарный юридический университет, Московский государственный университет имени Ломоносова.
Трудовой стаж:
с 2009 по 2013 годы - эксперт, консультант различных структурных подразделений центрального аппарата НДП "Нур Отан";
с 2009 года - экономический обозреватель, ведущий авторской колонки общественно-политической газеты "Литер", делового издания "Капитал";
с 2013 по 2014 годы - руководитель подразделения девелопмента АО "Корпорация "Цесна";
с 2015 - автор колонки "Экономика казахстанца" интернет-журнала "Власть", колумнист информационно-аналитического портала "Информбюро";
с 2014 по 2016 годы - управляющий директор ТОО "Kazakhstan Real Estate Group";
с 01.10.2016 по 12.05.2017 год - директора РГУ "Служба центральных коммуникаций" Министерства информации и коммуникаций РК;
с 05.2017 по 09.2018 - председатель правления АО "Казконтент";
с 10.2018 по 2019 - заместитель директора института анализа, прогнозирования и стратегических инициатив партии Nur Otan;
с 2020 по 04.2022 - генеральный директор Корпоративного фонда "Медиа дамыту қоры".
Ранее сообщалось, что Нуркен Шарбиев назначен вице-министром экологии и природных ресурсов РК.
10.02.2023, 14:30 68356
В Алматы демонтируют незаконно построенные торговые объекты
В прошлом году в городе выявлено свыше 500 незаконно установленных нестационарных торговых объектов
Фото: old.vecher.kz
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Алматы. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В этом году в Алматы начнут демонтировать незаконно размещенные торговые объекты, сообщил на брифинге в региональной службе коммуникаций глава управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Берик Солтанбаев.
По его словам, в прошлом году в городе выявлено свыше 500 незаконно установленных нестационарных торговых объектов. При этом незаконно установленные павильоны, ларьки и киоски подключены к энергосетям, в некоторых есть отопление.
Мы уже проводим разъяснительные работы с собственниками незаконных нестационарных объектов торговли для осуществления добровольного демонтажа. Поэтому во избежание стихийного размещения нестационарных торговых объектов в будущем управлением городского планирования и урбанистики города Алматы ведется разработка схем размещения нестационарных торговых объектов. Таким образом, теперь нестационарные торговые объекты будет разрешено устанавливать строго в соответствии с данной схемой размещения", - сообщил Солтанбаев.
После утверждения схем размещения во втором квартале 2023 года местные исполнительные органы начнут работу по демонтажу незаконных нестационарных объектов торговли. Такие "точки" будут отключать от инженерных коммуникаций.
Стихийных торговцев будут штрафовать. Размер штрафов составит от 5 до 300 МРП (1 МРП = 3 450 тенге).
Напомним, на днях инициативные алматинцы создали петицию о признании в Алматы экологической катастрофы.
10.02.2023, 08:35 75691
Казахстан направит 50 тонн гуманитарной помощи Сирии
Фото: primeminister.kz
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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера в правительстве Казахстана под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра состоялось заседание комиссии по вопросам международной гуманитарной помощи. На заседании было принято решение о направлении в пострадавшую от разрушительных землетрясений Сирийскую Арабскую Республику гуманитарной помощи в объеме 50 тонн.
Из государственного материального резерва будут выделены консервные продукты, теплые вещи, зимние палатки, кровати и постельные принадлежности. Груз будет направлен по линии Организации исламского сотрудничества в город Алеппо четырьмя авиарейсами", - сообщили в пресс-службе премьер-министра.
Напомним, поручение правительству об оказании гуманитарной помощи Сирии дал глава государства Касым-Жомарт Токаев.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. По последним данным, число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 17 674, ранены более 72 тысяч человек.
Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли 1347 человек, пострадали свыше двух тысяч.
09.02.2023, 16:51 97901
Земли экс-чиновника стоимостью 4,8 млрд тенге вернули государству в ВКО
Фото: gov.kz
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Усть-Каменогорск. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Восточно-Казахстанской области вернула в госсобственность 3 участка на побережье Бухтарминского водохранилища, принадлежавшие ранее одному из экс-чиновников области.
При этом в ведомстве не озвучили имя бывшего чиновника, которому принадлежали столь обширные владения.
По данным ведомства, в прошлом году на основании актов прокурорского надзора обеспечен возврат 533 земельных участков площадью 36,9 тысячи гектаров с кадастровой стоимостью 5,5 млрд тенге.
К примеру, на протяжении 10 лет не использовались 4 участка в Усть-Каменогорске, а также 3 участка на побережье Бухтарминского водохранилища, принадлежавшие ранее одному из экс-чиновников области. Принятыми мерами указанные земли перешли в государственную собственность. Рыночная стоимость земель составила 4,8 млрд тенге", - сообщили в прокуратуре.
Там отметили, что работа по изъятию земель продолжается.
Ранее сообщалось, что в 2023 году в Казахстане планируется изъять в госсобственность 5 млн гектаров неиспользуемых сельхозземель. В настоящее время четыре области Казахстана испытывают острый дефицит пастбищ. Интерактивная карта возвращенных сельхозземель начала работать с января этого года. Она позволит гражданам в любое время осуществлять мониторинг по возвращенным угодьям.
В 2022 году государству были возвращены неиспользуемые 1,5 млн га земли.
09.02.2023, 15:31 100521
Токаев поручил активизировать работу по раскрытию преступлений против журналистов
Президент также дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности
Фото: Акорда
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Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр внутренних дел Марат Ахметжанов отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым о криминогенной обстановке в январе текущего года и ходе легализации иностранного автотранспорта, сообщает Акорда.
По словам министра, благодаря реализации комплекса превентивных мер удалось существенно снизить количество убийств, случаев причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, краж, хулиганств, скотокрадств, а также преступлений, совершенных на улицах.
Касым-Жомарт Токаев также был ознакомлен с миграционной ситуацией, мерами по противодействию организованной и наркопреступности, а также результатами работы по профилактике правонарушений и дорожно-транспортных происшествий.
Министр отчитался о первых результатах пилотного проекта по проверке сотрудников полиции на добропорядочность (Іntegrity check) в рамках утвержденной президентом концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы.
Наряду с этим Марат Ахметжанов доложил о ходе работ по легализации иностранного автотранспорта и о разработке концепции обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом на 2024-2028 годы.
Глава государства поручил активизировать работу по раскрытию противоправных действий и провокаций, направленных против представителей гражданского общества и журналистов.
Президент также дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности.
Ранее в СМИ сообщалось о том, что дверь квартиры известного журналиста Вадима Борейко неизвестные залили монтажной пеной. Также неоднократные нападения происходили на редакцию издания Elmedia, а сотрудникам приходили угрозы.
В ноябре в Алматы арестовали двух подозреваемых в хулиганских действиях против журналистов и повреждении имущества офисов редакций Elmedia KZ News и Оrda.kz.
В январе президент поручил провести тщательное расследование серии преступлений против журналистов.
Должны быть выявлены не только исполнители, но и заказчики этих противоправных деяний", - заявил Токаев.
09.02.2023, 13:57 78956
Проект закона "О масс-медиа" опубликован для публичного обсуждения
Фото: atpress.kz
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Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Проект закона "О масс-медиа" опубликован на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения.
В поправках предлагается ввести так называемые пресс-карты- единая аккредитация во все госорганы, сообщает "Хабар24".
Отмечается, что выдавать ее будут только представителям СМИ со стажем работы. По ним же будут начислять различные льготы и преференции. Сам механизм уже будет расписан в подзаконных актах, пояснили в Министерстве информации и общественного развития.
Вице-министр утверждает, что введение пресс-карт не означает запрет на аккредитацию в обычном порядке. Много вопросов возникло по поводу нормы, касающейся работы журналиста во время ЧС. В уполномоченном органе объяснили, в этом контексте важно сохранить конфиденциальную информацию спецслужбы или военных органов.
Мы лишь хотим, чтобы при таких особых ситуациях такие моменты, как размещение конфиденциальной информации, которая является военной тайной, или служебной тайной, или же может повлечь какие-то тяжкие последствия, должны быть, мягко говоря, согласованы. Они должны быть согласованы с тем органом, которые проводит эти спецмероприятия. Никаким образом новелла в законе аккредитация не является ущемлением прав и свободы журналистов. Я хочу еще раз подчеркнуть, что данный законопроект никоим образом не ущемляет права журналистов, мы за этим будем следить", - заявил вице-министр информации и общественного развития РК Канат Искаков.
Более того, в проекте закона о масс-медиа исключена норма о сроке давности подачи исковых заявлений. Изначально в нем устанавливался срок в один год, но сейчас эту норму убрали.
Когда мы размещали концепцию, дана норма. Мы ее активно, прямо сказать, лоббируем и впредь будем защищать после того, как концепция была размещена, и по истечению 15 дней у нас по законодательной практике проходит межведомственное заседание. Ряд наших коллег посчитало, что эту норму нужно исключить, поэтому в текущем законопроекте, который размещен в открытом доступе, данной нормы нет, но мы же должны понимать, что законопроект будет внесен в правительство, а далее внесен в Мажилис и я уверяю, что эту норму мы будем активно предлагать и даже более скажу, что мы будем это делать совместно с нашим журн. сообществом", - добавил он.
Напомним, МИОР подготовило закон о СМИ и поправки к нему.
В ведомстве считают, что принятие закона создаст правовые основы для деятельности масс-медиа в республике, позволит концептуально обновить нормативную основу регулирования в области масс-медиа и будет способствовать дальнейшему совершенствованию национального законодательства и правоприменительной практики в соответствии с международными стандартами, регулирующими вопросы в области масс-медиа.
По данным "Әділ сөз", на днях межведомственная комиссия утвердила текст законопроекта, который предполагает включение всех интернет-ресурсов в сферу действия закона, отсутствие срока исковой давности по делам о диффамации, чрезмерных полномочий силовых органов в отношении СМИ и журналистов в "особых условиях", требование согласования текстов с должностными лицами перед их опубликованием, отсутствие изменений в системе государственного финансирования СМИ, введение "учета" журналистов под предлогом выдачи пресс-карт и так далее.
Сегодня, если данный законопроект будет направлен в мажилис, мы превращаемся в страну с жесточайшим контролем свободы слова, которым мы убьем саму профессию", - сказала президент фонда "Әділ сөз" Карла Джаманкулова.
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