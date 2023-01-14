13.01.2023, 16:10 29151
В РК разработали концепцию государственной молодежной политики до 2027 года
Новая концепция будет отражать современные подходы работы с молодежью
Фото: depositphotos
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Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве информации и общественного развития Республики Казахстан разработали проект постановления "Об утверждении концепции государственной молодежной политики Республики Казахстан на 2023-2027 годы".
Концепция молодежной политики является документом, определяющим процессы, направленные на создание благоприятных условий для самореализации молодежи в свете новых вызовов суверенного Казахстана, а также определяет основные задачи и приоритеты в сфере социальной и экономической интеграции молодых людей в общество", - сообщается в тексте документа.
Отмечается, что конкурентоспособность национальной экономики Казахстана на международной арене напрямую зависит от условий для развития молодых людей, которые фактически являются стратегическими инвестициями в будущее республики с точки зрения человеческого капитала.
На долю молодежи приходится значимая часть населения: каждый пятый житель страны - молодой человек в возрасте от 14 до 29 лет. С поднятием верхнего возрастного ценза молодежи до 35 лет к категории "молодежь" будет отнесен каждый третий житель страны. Увеличение возрастного диапазона молодежи является общемировой тенденцией, которая позволяет расширить доступ для существенной доли населения к различным проектам в сфере государственной молодежной политики и в то же время требует пересмотра ее ключевых подходов с учетом современных глобальных тенденций и потребностей молодежи", - сообщается в тексте.
Глобальная геополитическая турбулентность, а также национальная социально-экономическая трансформация создают новые реалии жизни. В этом контексте молодежь страны особо нуждается в поддержке со стороны государства для адаптации, самореализации и совершенствовании.
Назрела необходимость разработки единого рамочного документа, задающего вектор развития программ и инициатив в сфере государственной молодежной политики. Новая концепция будет отражать современные подходы работы с молодежью с соблюдением базового принципа - политика с молодежью. В результате из объекта политики молодежь как важная социальная группа становится активным субъектом и участником всех социальных процессов, направленных на создание качественных условий развития", - подчеркивается в документе.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале"Открытые НПА".
Напомним, в августе прошлого года стало известно, в РК разработают новую концепцию молодежной политики.
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13.01.2023, 20:55 10871
В АО "Павлодарэнерго" не могут сказать, когда ситуация с теплом в Экибастузе нормализуется
Фото: ortcom.kz
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Экибастуз. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В нестабильной ситуации с отопление в городе генеральный директор АО "Павлодарэнерго" Вадим Лесин винит состояние оборудования на ТЭЦ, сообщает Pavlodarnews.kz.
За прошедшие сутки из-за сбоя основного оборудования на ТЭЦ произошло снижение параметров отпускаемого теплоносителя. Утром температура на подаче составляла 66 градусов. После ремонтных работ и подъема параметров до 70 градусов в 16:00 возникла необходимость остановить котлоагрегат номер 11 для ремонта. Ожидаем его подключение после 00:00 этих суток с продолжением подъема параметров", - сказал Вадим Лесин.
Генеральный директор АО "Павлодарэнерго" отказался давать прогнозы по нормализации теплоснабжения в городе. По его словам, ситуация на станции меняется ежесуточно.
Спрогнозировать стабильный режим не представляется возможным, на это накладывает свой отпечаток состояние оборудования. Могу только заверить, что руководство станции и "Павлодарэнерго" прилагают все усилия. Ремонтные бригады обеспечены всеми материалами", - сказал Лесин.
По его словам, ежедневно устраняется от двух до четырех повреждений. Всего их обнаружено в Экибастузе 24.
Жители Экибастуза в Instagram-паблике ТОО "Экибастузтеплоэнерго" жалуются на еле теплые батареи и холод в квартирах.
Напомним, произошедшая 27 ноября крупная авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение.
Министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что аварию на ТЭЦ можно было предотвратить, оказав своевременное финансирование.
Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занималась специальная комиссия.
Первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов.
После аварии президент снял с должности акима Павлодарской области Абылкаира Скакова. В соцсетях экс-глава извинился перед горожанами за произошедшее ЧП.
Токаев также поручил правительству рассмотреть возвращение в госсобственность проблемных энергетических активов.
Оставшимся без тепла экибастузцам пообещали не выставлять счета за отопление, а пострадавшим от ЧП в Экибастузе предпринимателям - возместить ущерб.
7 января на Экибастузской ТЭЦ вновь произошла авария. Из-за свищей поочередно вышли из строя три котлоагрегата. Жители жаловались на холод в квартирах.
13.01.2023, 13:46 34951
Дома холодно, дети болеют: жители Экибастуза вновь жалуются на плохое отопление
Фото: Depositphotos
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Экибастуз. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Экибастуза в Instagram-паблике ТОО "Экибастузтеплоэнерго" жалуются на еле теплые батареи и холод в квартирах.
Почему вы врете? Народ мерзнет. Дети болеют. Для кого вы этот отчет делаете?";
Вы еще хотите выставить счета? Они хотят по своим параметрам считать, а у нас то недогрев капитальный при чем? 15 градусов - это тепло?";
Вчера сказали же в штатном режиме работает, все в шоколаде. А сегодня говорите: были сбои теплоснабжения. Не ощущается, что есть подача тепла, батареи еле живые. Только обогреватель спасает. За что платить за тепло, которого нет по факту? За свет бы нам расплатиться с долгами, там хоть знаем за что оплачиваем";
Дома у всех холодные. Маленькие дети болеют по кругу, не успев вылечиться. Все сидят на обогревателях, которые вредны для маленьких детей, так как пересушивают носовую слизистую. Мы уже устали от холода и лекарств. Наши дети страдают", - пишут возмущенные экибастузцы.
Ситуацию с теплоснабжением в городе прокомментировал исполняющий обязанности генерального директора ТОО "Экибастузтеплоэнерго" Дмитрий Захаров.
Из-за сбоев работы основного оборудования станции произошло снижение параметров теплоносителя", - сообщил Захаров.
По его словам, по состоянию на утро 13 января температура подачи составила 66 градусов. В 9.45 закончены работы на котлоагрегате № 14.
В настоящее время подача 70 градусов, обратка - 45 градусов. В работе находятся 6 котлоагрегатов", - заявил Захаров.
Он добавил, что в настоящее время ведется подъем параметров. Ожидаемая температура подачи - 75 градусов. Также Захаров сообщил, что в связи со сниженными параметрами в январе счета будут выставлены за фактическое потребление.
Напомним, произошедшая 27 ноября крупная авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение.
Министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что аварию на ТЭЦ можно было предотвратить, оказав своевременное финансирование.
Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занималась специальная комиссия.
Первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов.
После аварии президент снял с должности акима Павлодарской области Абылкаира Скакова. В соцсетях экс-глава извинился перед горожанами за произошедшее ЧП.
Токаев также поручил правительству рассмотреть возвращение в госсобственность проблемных энергетических активов.
Оставшимся без тепла экибастузцам пообещали не выставлять счета за отопление, а пострадавшим от ЧП в Экибастузе предпринимателям - возместить ущерб.
7 января на Экибастузской ТЭЦ вновь произошла авария. Из-за свищей поочередно вышли из строя три котлоагрегата. Жители жаловались на холод в квартирах.
13.01.2023, 12:20 37841
Как будут привлекать к ответственности за нецензурную брань: разъяснение МВД
Фото: Polisia.kz
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Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел Республики Казахстан пояснили, какое наказание предусмотрено за нецензурную брань.
По словам зампредседателя Комитета административной полиции МВД РК Рената Зулхаирова, ответственность за нецензурную брань в законодательстве существует уже не первый год.
К примеру, оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, - это уголовный проступок, ответственность за совершение которого предусмотрена в виде штрафа до 100 МРП либо исправительные или общественные работы до 120 часов", - пояснил Ренат Зулхаиров.
Нецензурная брань и другие действия, выражающие явное неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, совершенные в жилище и не содержащие состава уголовного правонарушения, влечет административную ответственность по статье 73 Кодекса об административных правонарушениях и предусматривает сейчас предупреждение либо арест до 5 суток, информирует Polisia.kz.
Что касается мелкого хулиганства, то оно выражается в виде нецензурной брани в общественных местах, оскорбительного приставания к физическим лицам, осквернения зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц. Иными словами, административная ответственность по мелкому хулиганству наступает, только если нецензурная брань происходит в общественных местах, еще одним условием является выражение неуважения к окружающим, а также нарушение общественного порядка и спокойствия граждан.
Представитель МВД отметил, что с этого года наказание за совершение мелкого хулиганства будет усилено.
Это сделано в первую очередь в целях пресечения нарушения общественного порядка. Допустим, в автобусе кто-нибудь позволит себе громко выражаться нецензурной бранью в присутствии детей либо людей старшего поколения, то ответственность за это - 17 250 тенге или арест до 10 суток. С 6 марта 2023 года за такие деяния будет предусмотрено наказание в виде 20 МРП (это 69 тысяч тенге) и арест от 5 до 15 суток", - пояснил зампред комитета МВД.
При это он уточнил, что по каждому заявлению сотрудниками полиции будут собираться доказательства - это заявление граждан, показание свидетелей, а также видео-, аудиофиксация самого правонарушения, а в необходимых случаях - заключение эксперта. Правовую оценку доказанности и наличия вины будет давать суд.
Для привлечения к ответственности обязательным условием является по мелкому хулиганству высказывания нецензурной брани в общественных местах, выражении неуважения к окружающим, а также нарушение общественного порядка и спокойствия граждан.
По мелкому хулиганству ответственность за нецензурную брань в социальных сетях предусмотрена, если она высказана в общественных местах или с проявлением неуважения к окружающим и нарушения спокойствия граждан", - проинформировал Зулхаиров.
В целом, подытожил он, ответственность наступает за высказывание нецензурной брани на любом языке при наличии вышеуказанных условий - это общественное место, неуважение к окружающим и нарушение спокойствия граждан.
Напомним, штрафы за вандализм и нецензурную брань в общественных местах увеличат в Казахстане.
12.01.2023, 17:59 68766
Получить утерянное удостоверение личности станет дороже
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Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Повысить размер государственной пошлины за повторную выдачу утерянного удостоверения личности предлагают мажилисмены.
Сегодня депутаты нижней палаты инициировали поправки в Налоговый кодекс. В их числе - увеличение размеров госпошлин за выдачу документов.
Если в настоящее время пошлина за выдачу удостоверения личности составляет 0,2 МРП, а за выдачу паспорта - 8 МРП, то в новом Налоговом кодексе депутаты предлагают ввести градацию по количеству страниц для паспортов и по количеству получаемых в течение года удостоверений личности.
Так, за выдачу паспорта детям до 16 лет объемом 22 страницы госпошлину предлагается установить в размере 4 МРП (13 800 тенге). Для взрослых паспорт на 36 страниц будет стоить 8 МРП (27 600 тенге), на 48 страниц - 12 МРП (41 400 тенге).
При этом пошлину за выдачу удостоверения личности предлагается оставить прежней - 0,2 МРП (690 тенге). Если же документ утерян более двух раз за год, то его получение будет стоить 1 МРП (3450 тенге).
В пояснении к документу подчеркивается, что в год в Казахстане утерянные удостоверения личности восстанавливают около 335 тысяч человек, паспорта - 15,6 тысячи. Из них около 8 тысяч граждан теряют документы чаще двух раз в год.
Увеличение госпошлины при повторности переоформления документа будет стимулировать граждан более бережно относиться к документам, удостоверяющим личность", - говорится в документе.
Напомним, в 2023 году 1 МРП составляет 3450 тенге.
12.01.2023, 14:27 76311
В Казахстане почти каждое четвертое ДТП происходит из-за плохих дорог - МВД
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Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Почти каждое четвертое ДТП было совершено по причине неудовлетворительного состояния дорожной инфраструктуры, сообщил на площадке службы центральных коммуникаций заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха.
По итогам 2022 года количество дорожно-транспортных происшествий увеличилось на 6% (с 13 940 до 14 834), погибших в них граждан - на 7% (с 2270 до 2425) и раненых - на 6% (с 18 096 до 19 135)", - заявил Игорь Лепеха.
Он отметил, что по-прежнему основная масса совершаемых ДТП происходит по вине водителей, а именно их низкой транспортной дисциплины, что составляет порядка 60%.
Из них по причине нарушения правил проезда перекрестков и пешеходных переходов совершено 27% (4005) от всех ДТП. Свыше 19% (2818) ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции", - сообщил он.
Также, по его словам, остается актуальным вопрос соблюдения скоростных режимов движения.
По этой причине совершено 16% (2373) ДТП. Неверный маневр при обгоне или смене полосы движения стал причиной ДТП в 13% (1928) случаях", - проинформировал заместитель министра внутренних дел.
Он сообщил, что в целях применения эффективных мер административного воздействия к злостным нарушителям правил дорожного движения разработан пакет поправок в Кодекс об административных правонарушениях, исключающих возможность оплаты штрафа с 50-процентной скидкой для лиц, имеющих 5 и более нарушений правил дорожного движения в течении календарного года.
Согласно проведенному анализу установлено, что порядка 3 млн нарушений ПДД зарегистрированы менее чем за 1,5 млн нарушителями. Из них свыше 1 млн 370 тысяч (или 95%) нарушителей имеют до 5 нарушений ПДД, отметил он.
Таким образом, всего 5% нарушителей периодически нарушают ПДД, которых и коснутся поправки", - добавил заместитель министра внутренних дел.
Ранее сообщалось, что в Казахстане с 23 января начнется легализация иностранных автомобилей.
12.01.2023, 13:53 76471
В Костанае во время пожара в многоэтажке эвакуирован 51 человек
Жертв и пострадавших нет
Фото: МЧС РК
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Костанай. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае во время пожара в жилом пятиэтажном доме на улице Текстильщиков эвакуирован 51 человека, из них 8 детей, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
По данным министерства, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного 12 января в 10.20.
На момент прибытия пожарных подразделений города из квартиры на первом этаже шел дым. В одной из комнат на площади в 20 квадратных метров горела мебель, домашние вещи. Дым стремительно распространялся по подъезду, охватывая верхние этажи. Силами ДЧС по лестничному маршу был эвакуирован 51 человек, из них 8 детей", - проинформировали в ведомстве.
Ликвидировать огонь удалось в 11.05, а вскоре, в 11.11, была объявлена полная ликвидация пожара. Жертв и пострадавших нет. К тушению привлекались 17 человек и 5 единиц техники", - сообщили в пресс-службе.
Причина пожара устанавливается. На месте пожара работают дознаватели и специалисты пожарной лаборатории областного ведомства спасателей.
Также в Караганде в 5-этажном жилом доме произошел пожар.
11 января 2023 года поступило сообщение о пожаре на одной из улиц в городе Караганде. В 5-этажном жилом доме в квартире на 5-м этаже произошло горение домашних вещей и мебели на площади 3 квадратных метра", - сообщили в министерстве.
Силами ДЧС пожар ликвидирован, и из горящей квартиры было спасено двое мужчин 1965 года рождения, которые переданы бригаде скорой медицинской помощи. Предварительная причина пожара - открытый источник огня.
Еще один пожар произошел 11 января в 9-этажном жилом многоквартирном доме в городе Рудном.
Все началось с квартиры на первом этаже, где на площади 13 квадратных метров начали загораться мебель и домашние вещи.
Через пять минут пожарные-спасатели прибыли на место и произвели срочную эвакуацию людей по лестничному маршу из соседних квартир в составе 15 человек, из них 4 детей. Жертв и пострадавших нет", - проинформировали в ведомстве.
Пожар был успешно ликвидирован с задействованием сил и средств: 10 человек личного состава и 3 единицы техники.
Причина пожара выясняется сотрудниками испытательной пожарной лаборатории", - добавили в МЧС.
Ранее сообщалось, что в результате пожара в многоэтажке Актау эвакуировано 30 человек.
12.01.2023, 13:27 78556
В Казахстане с 23 января начнется легализация иностранных автомобилей Дополнено
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 23 января начнется легализация иностранных автомобилей, сообщил на площадке службы центральных коммуникаций заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха.
Правила вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования, то есть, учитывая, что правила опубликованы сегодня, они вступят в силу 23 января 2023 года (в понедельник), и с этого дня мы приступаем к легализации иностранных автомобилей", - сказал Игорь Лепеха.
Замминистра также отметил, что 11 января правительством утверждены правила, условия и сроки применения ставки сбора за первичную регистрацию отдельных категорий транспортных средств, ввезенных на территорию Республики Казахстан до 1 сентября 2022 года, и освобождения физических лиц, осуществивших ввоз таких транспортных средств, от расширенных обязательств производителей (импортеров).
Ранее сообщалось, что новая ставка регистрационного сбора для легализации автомобилей введена в Казахстане.
Дополнено, 12.01.2023, 16.29
Лепеха также рассказал, что легализуемый автомобиль должен пройти таможенную очистку, не числиться в розыске и быть ввезенным в страну до 1 сентября 2022 года.
Правила будут действовать до 1 июля 2023 года и распространяться на легковые автомобили, малые, средние автобусы (с полной массой до 5 тонн), небольшие грузовые автомобили (с массой до 3,5 тонны), в том числе с правосторонним расположением органов управления", - сказал спикер.
Представитель МВД также перечислил необходимые документы, которые должен предоставить владелец автомобиля:
- заявление;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- паспорт транспортного средства и (или) свидетельство о регистрации транспортного средства;
- документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство.
По словам замминистра, после подачи заявления и документов транспортное средство представляется на пункт осмотра при спецЦОНе для сверки номерных агрегатов.
После прохождения сверки в срок до двух дней мы должны будем вынести решение: подлежит легализации транспортное средство или нет", - отметил Лепеха.
В течение указанного срока транспортное средство будет проверяться на соответствие критериям, определенным правилами (то есть на предмет ввоза в страну до 1 сентября 2022 года, нахождения в розыске, прохождения таможенной очистки, снятия с учета по месту последней регистрации).Дата въезда будет определяться по базам данных пограничной службы КНБ или органов госдоходов.
На сегодняшний день этот процесс полностью автоматизирован и учет пересечения границы автомобиля ведется по его ВИН-коду. Вместе с тем, при отсутствии сведений о ввозе транспортного средства в пограничной службе или у органов госдоходов дата фактического нахождения автомобиля в Республике Казахстан будет определяться по дате первого оформления полиса автострахования, т.е. если автомобиль завезен давно, то будем смотреть, когда первый раз оформлена страховка", - уточнил спикер.
В случае прохождения успешной проверки заявителю на его мобильный телефон будет направлено короткое уведомление о положительном результате и необходимости явки в спецЦОН для регистрации транспортного средства. При повторной явке в спецЦОН на регистрацию транспортного средства владелец уплачивает сбор за первичную регистрацию в размере 200 000 тенге, госпошлины за техпаспорт (4 313 тенге), а также госномер (9 660 тенге) и сдает оригиналы документов работнику спецЦОНа .
После утверждения регистрации владельцу автомобиля выдается регистрационный документ и госномерные знаки Республики Казахстан.
12.01.2023, 11:57 75946
Назарбаева лишат звания почетного сенатора
Звание почетного сенатора упразднено и больше не будет присваиваться
Фото: elbasy.kz
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Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Звание почетного сенатора упразднено и больше не будет присваиваться, сообщил в кулуарах сената спикер палаты парламента Маулен Ашимбаев.
Завтра на совместном заседании палат парламента будет принято решение о постановке на утрату закона о Первом Президенте - Елбасы.
По званию почетный сенатор, учитывая, что из Конституции это убрали и что закон готовится на утрату, поэтому звание "Почетный сенатор" мы исключили из нашего регламента. Эти действия осуществляются по итогам общенационального референдума", - пояснил Ашимбаев, отвечая на вопросы журналистов.
Как сообщалось ранее, совместное заседание палат парламента состоится 13 января.
В соответствии с изменениями, внесенными в Конституцию, проекты конституционных законов отныне должны рассматриваться на совместных заседаниях палат парламента. В этой связи сегодня сенаторы избрали членов совместной комиссии на предстоящее совместное заседание палат по проекту конституционного закона "О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы". Таким образом, в состав комиссии вошли сенаторы Владимир Волков, Султанбек Макежанов и Дуйсенгазы Мусин.
Напомним, звания почетного сенатора Нурсултан Назарбаев был удостоен в июне 2019 года.
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