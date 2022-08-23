В РК разработают новую концепцию молодежной политики

НУР-СУЛТАН. 22 АВГУСТА - Состоялось очередное заседание совета по молодежной политике при президенте Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе заседания государственный советник Ерлан Карин отметил, что на площадке совета будет разработан один из важнейших документов - новая концепция молодежной политики. Концепция станет базовым, стержневым документом в сфере молодежной политики, сообщает пресс-служба Акорды

При разработке концепции будут использованы аналитические данные ежегодного национального доклада "Молодежь", независимые социологические исследования, предложения и рекомендации, сформированные в ходе экспертных и общественных дискуссий.

Кроме того, на площадке совета по молодежной политике были обсуждены вопросы противодействия распространению синтетических наркотиков среди молодежи.

Как известно, глава государства в своем прошлогоднем Послании народу Казахстана "Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны" отметил, что "страшную угрозу благополучию будущих поколений представляет распространение наркотиков, в том числе синтетических".

В дискуссии вместе с членами совета приняли участие министр внутренних дел Марат Ахметжанов, министр здравоохранения Ажар Гиният, режиссер и продюсер документального фильма "Соль" Ринат Балгабаев, которые рассказали о работе, направленной на противодействие распространению синтетических наркотиков, а также о вопросах профилактики и лечения наркомании.

В заседании совета также приняли активное участие представители отраслевых НПО и эксперты, которые озвучили ряд предложений по профилактике наркозависимости.

По итогам заседания совета были выработаны конкретные рекомендации для государственных органов с активным вовлечением общественности в информационно-профилактическую работу.