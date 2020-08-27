Какие объекты откроются в РК 31 августа - одобрен второй этап послаблений

Нур-Султан. 26 августа. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании Межведомственной комиссии под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова был одобрен второй этап послаблений деятельности объектов, передает Kazakhstan Today.

По данным Минздрава Казахстана, ограничительные меры позволили снизить заражаемость COVID-19 по стране в 10 раз, количество вызовов скорой помощи - в 4,2 раза, загруженность коек - на 80%, при этом количество мобильных бригад увеличено в 7,6 раза.

С учетом достигнутого положительного эффекта Межведомственной комиссией принято решение с 31 августа возобновить деятельность:

- религиозных объектов (индивидуально, без проведения коллективных мероприятий);

- бассейнов (в индивидуальном формате, из расчета 5 квадратных метров зеркала воды на 1 посетителя, предварительная запись);

- тренажерных залов (до 5 квадратных метров на 1 посетителя, предварительная запись);

- спортивных комплексов (для индивидуальных и групповых тренировок до 5 квадратных метров на 1 посетителя);

- объектов культуры (до 5 квадратных метров на 1 посетителя, заполняемость не более 50%, в том числе коллективные репетиции до 30 человек с соблюдением социального дистанцирования не менее 2 метров, проведением проветривания помещений на перерывах, использование масок);

- особо охраняемых природных территорий: государственных национальных природных парков, заповедников, резерватов и прочих (для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением социального дистанцирования не менее 2 метров, в масках);

- движения пригородных пассажирских поездов/электричек, междугородних внутриобластных автобусов/микроавтобусов.

Все объекты будут вводиться только после получения соответствующих актов готовности. Акиматам регионов совместно с Министерством здравоохранения, НПП "Атамекен", общественностью необходимо обеспечить строжайшее соблюдение вводимыми объектами всех санитарных требований", - сказал Тугжанов.

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