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Более 400 постов партийного контроля открывает AMANAT

11.08.2022, 17:54 11906
Фото: Amanat
НУР-СУЛТАН, 11 АВГУСТА - Для системного контроля за реализацией предвыборных обещаний партия AMANAT открывает более 400 постов партийного контроля по всей стране. Прежде всего на контроль берутся проблемные социальные объекты, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

До конца августа планируется открыть более 400 постов во всех регионах страны. На сегодняшний день они уже открыты на 114 объектах образования. С помощью постов можно будет следить за качеством строительства, эффективным освоением выделенных средств, соблюдением правил техники безопасности, социальным положением рабочих, а также своевременным получением заработной платы. Таким образом, будет усилен системный контроль за исполнением предвыборной программы партии на местах. Как отметил глава государства Касым-Жомарт Токаев на внеочередном ХХІІ съезде партии, в первую очередь нужно выполнить обещания, высказанные в электоральный период", - подчеркнул секретарь партии AMANAT Жигер Калиев.

 
Он отметил, что на каждом объекте по аналогии с техническим паспортом устанавливается табличка с контактами ответственного лица, куда можно отправить жалобу либо обращение. С целью привлечения широкого круга общественности и прозрачности работы постов партийного контроля в их состав вошли депутаты маслихатов, представители неправительственных организаций, СМИ, блогеры, председатели и активные члены первичных партийных организации партии AMANAT. 
 
На этой неделе в Актобе партийцы открыли пост партконтроля и проинспектировали ход строительства школы в районе Есет батыр. Число жителей растет постоянно, и окрестные школы не справляются с наплывом детей. Строительство началось еще в 2017 году и до сих пор не завершено. Подрядчики винят пандемию, кризис и удорожание строительных материалов.
 

До начала занятий осталось меньше месяца. Но уже с 1 сентября планируется начать учебный процесс, школа может принять 1800 учащихся в две смены. Этот объект, равно как и другие в рамках предвыборной программы, мы возьмем на особый контроль", - сказал председатель Актюбинской городской комиссии партийного контроля Талгат Хамитов.

 
В Кызылорде строительство школы в микрорайоне Байтерек отстает от графика почти на год. Причина - несвоевременное финансирование. Подрядчики говорят, что в эксплуатацию учреждение образования планируется сдать до конца этого года.
 

В микрорайоне живут более 4,5 тысячи человек, у всех есть дети, и отвозить детей куда-то далеко неудобно. Мы постараемся сделать так, чтобы дети смогли учиться в новой школе уже со второй четверти", - сказал депутат Кызылординского городского маслихата Жорабек Нурымбетов.

 
В этот же день партийцы проверили, как возводится школа на 1500 мест в Наурызбайском районе города Алматы. В подрядной организации заверили, что строительные работы завершатся к сентябрю. За качественной и своевременной сдачей объекта будут следить аманатовцы.
 

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В Казахстане с начала года возвращено государству более 1,1 млн га земель

12.08.2022, 11:02 256
НУР-СУЛТАН. 12 АВГУСТА - Под председательством первого заместителя премьер-министра Романа Скляра проведено очередное заседание Комиссии по изъятию неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства земель, сообщила пресс-служба Минсельхоза РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
О результатах проводимой работы по выявлению и возврату сельхозугодий отчитался министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев. По его словам, с начала года и по состоянию на 10 августа Комиссией возвращено государству 1 млн 119 тыс. га земель, это в 2,7 раза больше по сравнению с прошлым годом, когда цифра составляла порядка 400 тыс. га.
 

В настоящее время проводятся 724 внеплановые проверки в отношении землепользователей на площади 2 млн 94 тыс. га, на стадии регистрации в органах прокуратуры находятся 48 заявлений по проверке 698,4 тыс. га земель", - сообщил министр. 

 
Кроме того, с начала года территориальными подразделениями Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК установлено 74 факта предоставления акиматами участков с нарушением требований законодательства. 
 

При этом наблюдается острая нехватка пастбищ для выпаса скота в размере 16 млн га. Данная ситуация приводит к сокращению поголовья и росту социального недовольства на селе", - добавил Ербол Карашукеев.

 
В целом, Комиссией планируется проведение проверок в отношении 2584 субъектов на площади 7,45 млн га, в том числе пашня - 585,2 тыс. га, пастбища - 6,86 млн га.
 
Министр сельского хозяйства призвал акиматы на местах активно включаться в работу по выявлению неиспользуемых сельхозугодий, также контролировать достоверность и актуальность представляемых в МСХ данных по земельным участкам.
 
Напомним, 9 августа 2022 года президентом Казахстана подписан указ, предусматривающий отмену моратория на проведение проверок за соблюдением земельного законодательства.
 
До конца текущего года планируется обеспечить возврат в пользу государства до 5 млн га неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства сельхозземель.
 

Назначен председатель Комитета государственных доходов

12.08.2022, 10:41 966
Назначен председатель Комитета государственных доходов
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 12 АВГУСТА - Приказом министра финансов РК Данияр Жаналинов назначен председателем Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, с освобождением от должности вице-министра финансов РК, сообщила пресс-служба правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Данияр Жаналинов родился в 1975 году в Алматинской области. Окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций.
 
Трудовую деятельность начал в 2000 году в должности налогового инспектора сектора налогового аудита юридических лиц, отдела аудита Налогового комитета по Талдыкоргану.
 
С 2002 по 2008 годы занимал различные должности в Налоговом комитете по Алматинской области.
 
С 2008 по 2010 годы - заместитель начальника Налогового департамента по Алматинской области.
 
С 2010 по 2014 годы работал на руководящих должностях в структуре Налогового комитета Министерства финансов РК.
 
С 2014 по 2018 годы - руководитель департамента госдоходов по Северо-Казахстанской области Комитета госдоходов Министерства финансов РК.
 
С 2018 по 2021 годы - руководитель департамента госдоходов по Мангистауской области Комитета госдоходов Министерства финансов РК.
 
С августа 2021 года и по настоящее время занимал должность вице-министра финансов РК.
 

Назначен аким Кентау

11.08.2022, 20:23 8881
Назначен аким Кентау
Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. 11 АВГУСТА - Распоряжением акима Туркестанской области Умирзака Шукеева по согласованию с администрацией президента и депутатами маслихата Кентау на должность акима города назначен Жандос Тасов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ранее занимавший эту должность Рашид Аюпов освобожден от занимаемой должности на основании собственного заявления, сообщает пресс-служба акима Туркестанской области.
 
Глава Туркестанской области выразил благодарность Аюпову за плодотворную работу в развитии региона. 
 
Также аким области пожелал успехов новому акиму и поручил активизировать работу в социально-экономической сфере для повышения благосостояния населения. Умирзак Шукеев обязал нового градоначальника уделять особое внимание своевременному и эффективному выполнению поставленных главой государства задач.
 
Жандос Тасов родился в 1987 году в Туркестане. Трудовую деятельность начал в 2013 году архитектором ТОО "Градкомплекс". 
 
С 2013 по 2020 годы работал инспектором, затем главным специалистом, начальником отдела архитектуры и градостроительства акимата Туркестана. 
 
С 2020 по 2021 годы занимал должность начальника отдела строительства акимата Туркестана.
 
С февраля 2021 года занимал должность заместителя акима Туркестана.
 

Состоялось первое заседание комиссии по присуждению госпремии в области литературы и искусства

11.08.2022, 19:33 9041
НУР-СУЛТАН. 11 АВГУСТА - Под председательством государственного советника Ерлана Карина состоялось первое в этом году заседание комиссии по присуждению государственной премии РК в области литературы и искусства имени Абая, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Члены комиссии рассмотрели 25 работ, представленных на государственную премию в области литературы, кино, театра, музыки, архитектуры и изобразительного искусства, сообщает пресс-служба Акорды.
 
По итогам тайного голосования определены претенденты, прошедшие в следующий этап конкурсного отбора.
 

Премьер-министр обсудил с главой компании ABG реализацию крупных автодорожных проектов в РК

11.08.2022, 18:45 10431
Премьер-министр обсудил с главой компании ABG реализацию крупных автодорожных проектов в РК
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 11 АВГУСТА - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с генеральным директором компании Al Badie Group for Trading and Investment (ABG) Халедом Мохамедом Аль Бади, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе встречи были рассмотрены вопросы сотрудничества в сфере строительства автомобильных дорог, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
Компания ABG выразила намерение профинансировать и реализовать крупные автодорожные проекты в нашей стране, включая модернизацию ряда трасс республиканского значения.
 
Премьер-министр отметил, что сегодня наблюдается растущий интерес арабских инвесторов к Казахстану, чему способствовал недавний визит главы государства в ОАЭ.
 

Мы высоко ценим каждое предложение наших иностранных партнеров и остаемся приверженными всем своим обязательствам по защите инвестиций и обеспечению благоприятного делового климата", - сказал Алихан Смаилов.

 
В свою очередь Халед Мохамед Аль Бади отметил, что компания ABG имеет опыт успешной реализации крупных инфраструктурных проектов во многих странах мира.
 

Активное взаимодействие глав наших государств, а также высокая динамика двусторонних отношений в целом сподвигли нас посетить Казахстан. Мы заинтересованы в инвестировании для реализации автодорожных проектов, поэтому хотим работать в тесном сотрудничестве с правительством вашей страны", - сказал Халед Мохамед Аль Бади.

 
По итогам встречи премьер-министр подчеркнул, что предложения компании будут внимательно изучены и проработаны соответствующими госорганами.
 

Досаев посетил ряд медучреждений Алматы

11.08.2022, 16:28 13181
Досаев посетил ряд медучреждений Алматы
Фото: Акимат Алматы
АЛМАТЫ. 11 АВГУСТА - Аким Алматы Ерболат Досаев ознакомился с состоянием объектов здравоохранения города Алматы, посетив медицинские учреждения в Бостандыкском, Наурызбайском, Алатауском, Жетысуском, Турксибском, Медеуском районах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Первым объектом посещения стало крупнейшее родовспомогательное учреждение Алматы - Центр перинатологии и детской кардиохирургии, в котором сохраняется высокая младенческая смертность, сообщили в пресс-службе горакимата. 
 

Существующая инфраструктура центра, особенно операционно-реанимационные отделения и поликлиника, требуют капитального ремонта и модернизации. В операционных полноценно не работает вентиляция, также необходима замена систем отопления, канализационных труб, ремонт крыши, лифтов и другое", - рассказали в пресс-службе. 

 
Аким поручил управлению общественного здравоохранения совместно с управлением строительства города провести необходимые изыскательские и проектные работы для комплексного решения данных проблем в текущем году для того, чтобы в 2023 году приступить к строительно-монтажным работам.
 
Также глава города посетил городскую больницу № 7, которая обслуживает население трех районов города (Наурызбайский, Ауэзовский, Алатауский). Они отличаются наиболее высоким естественным приростом населения, а также высоким сальдо миграции, поэтому значительная нагрузка на больницу требует качественной инфраструктуры. 
 

После ознакомления с новым корпусом приемного покоя аким Алматы поручил управлению строительства совместно с застройщиком в короткие сроки устранить все недоработки, которые были обнаружены в ходе визита. В частности, необходимо провести работы по приточно-вентиляционной системе, инженерным решениям и дооснащению оборудованием, а также модернизировать операционный блок старого корпуса больницы. Необходимые средства на проектные работы будут выделены в текущем году при осеннем уточнении бюджета", - сообщает акимат. 

 
Досаев также ознакомился с работой поликлиники № 22, которая оказывает помощь населению Алатауского района, и отметил высокую нагрузку на врачей и инфраструктуру. На сегодня поликлиника при плановой мощности в 200 посещений в смену фактически перегружена вдвое.
 

Для решения данного вопроса в микрорайоне Саялы ведется строительство семейно-врачебной амбулатории на 200 посещений в смену. Новая СВА позволит разгрузить данную поликлинику и улучшить доступность и качество медицинской помощи жителям Алатауского района из микрорайонов Кок-Кайнар, Саялы и Томирис", - отметили в ведомстве.

 
Во время посещения поликлиники № 11 в Жетысуском районе, к которой прикреплены более 66 тысяч человек, было отмечено, что в одном из корпусов поликлиники завершается капитальный ремонт с сейсмоусилением. Аким Алматы поручил управлению строительства повысить контроль за качеством строительных работ.
 
Также Досаев посетил городскую клиническую больницу № 4. Клиника специализируется на травматологии и ортопедии и обслуживает население Турксибского, Жетысуского, а также часть Алатауского районов. Ежегодно в медицинское учреждение обращаются более 80 тысяч пациентов. На сегодня остро необходима модернизация приемного отделения для эффективного распределения потоков пациентов в соответствии со стандартами триаж-системы. Акиму города также были представлены планы по привлечению частных инвестиций для качественного улучшения работы лабораторных отделений. Ерболат Досаев поручил изучить предложения инвесторов в рамках государственно-частного партнерства и начать проектные работы по реконструкции приемного покоя больницы, которая должна стать передовым центром компетенций в сфере травматологии и ортопедии.
 

Глава города посетил городской онкологический центр, который обслуживает все население города, а также пациентов из регионов Казахстана. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация по строительству онкологического центра на 250 коек в Медеуском районе. Аким Алматы поручил управлениям строительства и здравоохранения дополнительно изучить необходимость предлагаемого коечного фонда с учетом текущей загруженности онкологического стационара. При этом глава города акцентировал внимание управления здравоохранения на необходимости усиления работы на уровне ПМСП по раннему выявлению и скринингу онкологических больных", - сообщили в пресс-службе. 

 
Ерболат Досаев посетил наиболее удаленную от центра города больницу "Алатау" в Медеуском районе, ознакомился с ходом работ по сейсмоусилению здания, а также с планами по развитию и оснащению поликлиники. На сегодня здание поликлиники нуждается в капитальном ремонте с модернизацией инженерных сетей. Ведутся проектные работы по строительству модульного центра компьютерной томографии на территории данной поликлиники. 
 
По итогам рабочей поездки аким города дал конкретные поручения по совершенствованию системы здравоохранения города Алматы, в частности по обеспечению населения качественными медицинскими услугами в рамках принципа шаговой доступности.
 

Токаеву доложили о состоянии правосудия в РК

11.08.2022, 13:32 14216
Токаеву доложили о состоянии правосудия в РК
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 11 АВГУСТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад председателя Верховного суда Жакипа Асанова о состоянии правосудия в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Жакип Асанов сообщил об увеличении в 7 раз количества оправдательных приговоров по тяжким и особо тяжким преступлениям. Правоохранительные органы получают отказ в санкции на арест по каждому пятому делу. По каждой третьей жалобе суды признают незаконность действий следователей и прокуроров", - сообщает пресс-служба Акорды. 

 
Президенту также была представлена информация об изменениях в гражданском правосудии. Вместе с акиматами суды развивают внесудебные институты разрешения споров. Нотариату переданы бесспорные требования, расширены полномочия арбитража, медиаторов, юридических консультантов, трудовых инспекторов. В итоге за 4 года иски в суды сократились в 2,5 раза - с 900 тысяч до 340 тысяч. Доля примирений в судах увеличилась до 37%. 
 
С 1 августа текущего года внедрена экстерриториальная подсудность. Дела автоматически распределяются не в рамках одного суда, а среди судов всей страны с учетом их специализации. По словам Жакипа Асанова, это новшество стало еще одним антикоррупционным инструментом. 
 
Глава государства отметил необходимость дальнейших шагов, направленных на повышение качества судебных процессов по уголовным и гражданским делам, а также улучшение отбора судейских кадров. 
 

Компанию "Алматы кала жарык" вернули в госсобственность

11.08.2022, 11:43 15926
Компанию "Алматы кала жарык" вернули в госсобственность
АЛМАТЫ. 11 АВГУСТА - Компанию "Алматы кала жарык" вернули в государственную собственность, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Недавно мы вернули компанию "Алматы кала жарык" в государственную собственность. Все это время шли судебные тяжбы. С сентября, надеемся, "Алматы кала жарык" начнет нормально работать", - заявил аким города Алматы Ерболат Досаев.

 
Напомним, компания отвечает за автоматизированное и централизованное управление системами наружного освещения города. 
 
В конце декабря 2021 года посредством тендера было реализовано ГКП на ПХВ "Алматы кала жарык". Сумма сделки составила 4,6 млрд тенге при оценочной стоимости 14,8 млрд тенге. Позже акиматом Алматы были приянты меры по отмене решения о приватизации ГКП на ПХВ "Алматы кала жарык".
 
В марте акимат Алматы и Агентство по защите и развитию конкуренции провели совместную работу по возврату в коммунальную собственность ГКП на ПХВ "Алматы кала жарык".
 

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