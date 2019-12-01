В ноябре при чрезвычайных ситуациях спасено более 500 человек

Нур-Султан. 30 ноября. Kazakhstan Today - В Комитете по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел РК состоялся брифинг "О соблюдении правил безопасности в праздничные дни и принимаемых мерах органами гражданской защиты в зимний период", передает Kazakhstan Today.

Как сообщил председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Владимир Беккер, на текущий зимний период определен комплекс мероприятий, направленных на недопущение гибели людей и минимизацию ущерба от ЧС зимнего периода.

Как показывает анализ, территория страны в зимний период подвержена чрезвычайным ситуациям как природного, так и техногенного характеров. Это снежные заносы, сход лавин, обильные осадки выше месячных норм, пониженные температуры, а также аварии на объектах жизнеобеспечения и на транспорте", - сказал Владимир Беккер.

По его данным, за ноябрь месяц текущего года (с 1 по 28 ноября) для ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий подразделениями КЧС совершено 4 719 выездов (на пожары - 1292, случаи горения - 1813, аварийно-спасательные работы - 894, поисково-спасательные работы - 99, другие выезды - 579, ложные - 42).

При этом спасено 533 человек, из них детей - 120, эвакуировано - 1876, из них 810 детей", - отметил председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

Кроме того, в результате ухудшения погодных условий (метель, плохая видимость, гололед и т.д.) в ноябре месяце 15 раз закрывались автодороги (в Северо-Казахстанской области - 3, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях по 2 раза, в городе Нур-Султане, Акмолинской, Кызылординской и Павлодарской областях по одному разу).

В Восточно-Казахстанской области 28 раз вводились ограничения на движения транспортных средств (понижение температуры, мокрый снег, плохая видимость) от 2 до 20 часов в зависимости от складывающейся обстановки на отдельно взятом участке дороги.

О закрытии дорог и ограничении движения осуществлялось информирование населения по средствам СМС-рассылки.

Только за ноябрь в результате ухудшения погодных условий СМС-оповещение производилось 58 раз, рассылка осуществлялась в основном в северных регионах страны (город Нур-Султан, СКО, Карагандинской, Павлодарской областей).

Через мобильное приложение "Дармен" по стране осуществлена рассылка 248 сообщений (штормовые предупреждения, отмена занятий, снятие ограничений и т.д.).

Благодаря своевременному информированию населения и принятию мер ограничительного характера, случаев обморожения и гибели людей не допущено", - подчеркнул Владимир Беккер.

Кроме того, он сообщил, что продолжается работа по профилактике пожаров в частном жилом секторе в отопительный период (обходы). "Учитывая итоги прошлого отопительного сезона, в этот отопительный период, мы пересмотрели подходы к профилактической работе в жилом секторе", - сказал Владимир Беккер.

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