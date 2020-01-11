В Акмолинской области около 500 семей будут обеспечены жильем по программе "Бакытты отбасы"

Кокшетау. 10 января. Kazakhstan Today - В 2020 году в Акмолинской области около 500 семей будут обеспечены жильём в рамках программы "Бакытты отбасы". Такая возможность появилась за счет увеличения финансирования из республиканского бюджета. Помимо этого, помощь в приобретении жилья нуждающимся семьям оказывают и за счет местного бюджета, передает Kazakhstan Today со ссылкой на областное управление внутренней политики.

Житель Кокшетау Ержан Молгаждаров вместе с детьми много лет снимал жилье. "У меня появилась возможность получить квартиру в новостройке. C лета прошлого года я подал заявку на участие в программе "Бакытты отбасы". Сейчас я собираю необходимые документы для получения кредита", - поделился Ержан Молгаждаров.

Жилье в рамках данной программы в областном центре уже получили 172 семьи. В настоящее время проверяется платежеспособность претендентов на квартиры, которые подали заявки в прошлом году. Начать реализацию второго этапа "Бакытты отбасы" планируют в феврале.

Стать участниками программы могут многодетные, неполные и семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями.

По информации представителей Акмолинского областного филиала АО "Жилстройсбербанк Казахстана", заём предоставляется под 2%, то есть при займе 10 млн тенге ежемесячный платеж составит 50 тыс. тенге сроком на 20 лет. А переплата составит порядка 2 млн тенге.

В УВП отметили, что в текущем году на реализацию программы в республике будет выделено 100 млрд тенге. Помощь в приобретении квартир для социально незащищенных категорий населения оказывают и местные власти. Всего в этом году за счет различных государственных программ жильем планируют обеспечить около 700 очередников.

Программа "Бакытты отбасы" была запущена в рамках исполнения поручения президента РК по повышению доступности приобретения жилья для многодетных и неполных семей, семей с детьми с ограниченными возможностями, имеющих низкие доходы.

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