Степногорск отметил 55-летие насыщенной праздничной программой

Кокшетау. 10 сентября. Kazakhstan Today - Открытие новых памятников, обновленных объектов для занятий спортом и для отдыха, спортивно-массовые мероприятия и вечерняя развлекательная программа с участием известных приглашенных артистов республики - именно таким, предельно насыщенным по своей программе, выдалось празднование 55-летия города Степногорска, передает Kazakhstan Today.

Начало торжественных мероприятий было положено открытием на обновленной площади у Дворца спорта памятника Кажимукану Мунайтпасову - первому казаху, ставшему чемпионом мира по французской борьбе. Памятник установлен в рамках программы "Рухани жангыру". Цветы к подножию монумента возложили аким Степногорска Еркебулан Баяхметов, секретарь Акмолинского областного маслихата Алибек Баймагамбетов, сам автор скульптуры, член Союза художников Казахстана, профессор Азат Баярлин, секретарь городского маслихата Олжас Джагпаров, трехкратный чемпион мира по боевому самбо, заслуженный мастера спорта Республики Казахстан Алмас Сулейменов, чемпионка международных и республиканских турниров по дзюдо, мастер спорта Анастасия Майкова, жители города и почетные гости, сообщила Региональная служба коммуникаций управления внутренней политики.

Приветственное обращение к степногорцам от имени акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева зачитал секретарь областного маслихата Алибек Баймагамбетов. Собравшихся поздравил с праздником аким города Еркебулан Баяхметов.

Степногорск является одним из самых молодых городов Акмолинской области, где живут более 13 000 молодых людей. Замечательно, что в Год молодежи именно юные степногорцы победили в республиканском конкурсе Фонда Первого Президента, где представили Казахстан и свой проект сверхэффективного авиалайнера Великобритании. В местных спортивных школах тренировались знаменитые на весь мир чемпионы Ольга Кривошеева, Алмаз Сулейменов, Ирина Капитонова, Ирина Кузнецова, Николай Бажин и Айна Темиртасова. Городской парк всегда был любимым местом отдыха степногорцев. Теперь же он станет местом и для занятий спортом", - подчеркнул Баяхметов.

По завершении церемонии дали старт спортивным соревнованиям. На площади у памятника Кажымукану Мунайтпасову начался Республиканский турнир по казак куресі, а в лесопарковой зоне - кросс-кантри велопробег "STCROSS".

Гармонично вплелись в праздник выступление оркестра казахских народных инструментов, творческих коллективов города и Акмолинской области, выставка декоративно-прикладного искусства и картинной галереи, театрализованное представление на алтыбаканах и многое другое.

В День города состоялось и традиционное награждение обладателей премии "Жомарт журек", присуждаемой представителям бизнес-структур, меценатам, НПО и волонтерам, вносящим значимый вклад в развитие малой родины, занимающихся благотворительной деятельностью и меценатством.

Знак "Почетный гражданин" был вручен директору музея средней школы №1 поселка Аксу Минуаре Утеуовой, а благодарственное письмо акима Акмолинской области корреспонденту газеты "Престиж" Виктору Молодовскому.

Далее, в рамках торжественной церемонии награждения, аким города Еркебулан Баяхметов вручил статуэтки в номинации "Жомарт журек" учредителю ТОО "Астана Нан" Марату Сарсембаеву, генеральному директору ТОО "Казахалтын Technology" Семену Хану, директору ГКП на ПХВ "Степногорск-Водоканал" Алексею Гетманову, депутату городского маслихата Наталье Морозовой, а также предприятиям АО "ЕПК Степногорск", ТОО "СГХК", АО "ГМК "Казахалтын", ТОО "Степногорск Энергокомплекс".

Помимо этого, в честь праздника пяти многодетным матерям акимом города были вручены ключи от квартиры. В их числе Айгуль Рахимжанова, Шолпан Кучукпаева, Асия Жолдаякова, Аяулы Кожамжарова, Нургуль Лукманова.

Юбилейной медалью "55 лет городу Степногорску" награждены 28 человек, среди которых общественные деятели, работники промышленной, медицинской и образовательной сфер, деятели культуры и представители СМИ.

В завершение праздника перед степногорцами выступили приглашенные эстрадные исполнители Али Окапов и Zuriza. А после концерта ночное небо заметно оживил своими яркими красками праздничный фейерверк.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства