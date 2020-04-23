В Акмолинской области на спецсборы призвано 55 военнообязанных

Кокшетау. 22 апреля. Kazakhstan Today - В Акмолинской области военнообязанных, добровольно решивших пойти на службу, призвали на специальные сборы. Всего через местные органы военного управления призвано 55 молодых человек, сообщает управление внутренней политики региона, передает Kazakhstan Today.

Армейские ряды были пополнены новобранцами только в тех регионах, где местные акиматы нуждались в дополнительных силах для борьбы с коронавирусом.

В ходе призывной кампании приоритет был отдан исключительно добровольцам, не имеющим постоянного места работы или безработным. Основная миссия новобранцев непосредственно связана с предотвращением распространения коронавируса. Так, 32 призывника свою службу несут на блокпостах, 23 - задействованы для патрулирования населенных пунктов совместно с местной полицейской службой. Все они проходят службу по месту жительства, а большинство из них имеет возможность возвращаться домой и ходить на службу как на работу", - проинформировал руководитель управления по мобилизационной подготовке и территориальной обороне Мейрамбек Есмагамбетов.

Свое одобрение к специальному призыву выражают не только призывники, но и их родители. Мать одного из таких добровольцев Алмагуль Смагулова высказала свое мнение по этому поводу: "Когда президент страны издал указ о проведении специальных военных сборов, мой сын долго не думал и сразу решил быть в строю. Считаю, что оказать помощь своей Родине в это непростое время - это долг каждого гражданина".

К слову, при прохождении специальных сборов военнообязанные полностью обеспечены питанием, обмундированием, средствами индивидуальной защиты. Также солдатам специализированной службы выплачивается заработная плата.

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